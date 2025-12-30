רשות המיסים מאריכה את תוקף תיאומי המס עד אפריל 2026

לאור השינויים הצפויים במדרגות מס הכנסה: רשות המסים הודיעה היום (שלישי) על הארכת תוקפם של תיאומי המס עד אמצע אפריל 2026. כלומר, בתלושי המשכורת או הקצבאות של החודשים ינואר עד מרץ 2026 כולל, ינכו המשלמים מס בהתאם לתיאומי המס שנערכו בשנת 2025 ואין צורך לבצע תיאום על מנת למנוע חיוב ביתר.

ההודעה באה על רקע הצעת החוק לריווח מדרגות מס הכנסה הנכללת בתכנית הכלכלית המלווה את תקציב המדינה לשנת 2026. אם תאושר הצעת החוק, אישורה יחייב הפקה של תיאומי מס מחדש, ועל מנת לחסוך את הנטל הביורוקרטי לציבור ולייעל את עבודת הרשות הוחלט להאריך את תוקפם של התיאומים משנת 2025 עד למועד שלאחריו תתקבל החלטה בנידון.

מערכת תיאומי המס באינטרנט תיפתח ב-11 בינואר 2026. תיאומי מס בשל יישובים מוטבים ניתן יהיה לערוך החל מיום 15 בינואר 2026, לאחר פרסום הרשימה.

במקביל, שלחה רשות המסים לאחרונה הודעות לכ-258 אלף שכירים, אשר תוקף תיאומי המס שלהם הוארך אוטומטית לשנת 2026 כולה והם אינם נדרשים לערוך תיאום מס חדש. הודעות אלו נשלחו לשכירים אשר הכנסותיהם ונתוניהם האישיים (זהות המעסיק, מצב משפחתי ונתונים נוספים המשפיעים על חבות המס) לא השתנו מהותית מזה מספר שנים. כמו כן, מדובר בשכירים ששיעור המס שלהם לא צפוי להיות מושפע מריווח מדרגות מס הכנסה.

הודעות דומות נשלחו לכ-15 אלף הורים לילדים עם מוגבלויות, שתוקפו של האישור המעניק להם שתי נקודות זיכוי במס, יוארך אוטומטית גם לשנת 2026. בנוסף, גימלאים שעשו קיבוע זכויות וזכאים לגידול בשיעור של 0.5% בפטור על הקצבה וקיבלו הודעה על שיעור הפטור החדש - אינם נדרשים לבצע תיאום מס בשנת 2026. במקום זאת, עליהם להעביר למעסיק את המכתב שקיבלו מרשות המסים, המודיע על השינוי.