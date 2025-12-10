מנהל רשות המסים: "נסיים את השנה עם גביית יתר של 100 מיליארד שקל"

מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, הציג היום (רביעי) תמונה אופטימית במיוחד של הכנסות המדינה, וחשף כי שנת 2025 צפויה להסתיים עם גביית יתר של יותר מ-100 מיליארד שקלים מעל היעד המקורי.

"גבינו כ-466 מיליארד שקלים עד סוף נובמבר", אמר אהרונוביץ בוועידת מרכז הבנייה הישראלי באילת, "הנתון מצביע בסבירות גבוהה שנסיים את השנה עם כ-100.5 מיליארד שקל מעל היעד. זה הישג מטורף".

לדבריו, גם שוק הנדל"ן, שנחשב לחלש יחסית, תרם באופן משמעותי לגבייה בזכות מספר עסקאות מסחריות גדולות. "אנחנו צפויים להגיע השנה ל-18-19 מיליארד שקל בגביית מסים מהענף, לעומת 15 מיליארד בשנה שעברה", ציין.

מס רכוש וחובת דיווח על שכר דירה על הפרק

אהרונוביץ התייחס לדיון הציבורי סביב האפשרות להטלת מס רכוש, כפי שעלה בהסכמי התקציב, והסביר כי המטרה היא להעביר חלק מנטל המס מעבודה להון, שכן בישראל הנטל על עבודה הוא מהגבוהים ב-OECD.

"זה לא מס חדש או מהפכני, אבל הוא משנה את התמהיל", אמר. "אני לא חושב שהמס הזה יפגע בענף הנדל"ן בצורה שמציגים, אבל מי שמחזיק נכסים יצטרך לשלם. לא מדובר במהלך דרמטי, אלא בכ-1.5% מס, בעבר היינו ב-2.5%".

בנוסף, חשף אהרונוביץ כי ברשות המסים מקדמים חובת דיווח על שכר דירה, גם עבור הכנסות הפטורות ממס (עד 5,471 שקלים). "יש הרבה אנשים שלא מדווחים", אמר, "לפי ההערכות שלנו, יש פה בין 1.5 ל-2 מיליארד שקלים שלא מגיעים לקופה". לדבריו, המהלך נמצא בתיאום עם משרד המשפטים כבר שנתיים, והוא מעריך שיעבור.

באשר להקפאת מדרגות המס, אמר אהרונוביץ כי "כרגע אין תוכנית לשחרר את ההקפאה", והיא צפויה להימשך לפחות עד 2026 או 2027, בכפוף למצב הביטחוני והמשמעת התקציבית.

ערן רולס, יו"ר מרכז הבנייה הישראלי, סיכם: "הענף כולו עומד בפני אתגרים שמחייבים חשיבה מחודשת ושיתוף פעולה אמיתי. הוועידה הזו נועדה להוביל את הדרך לצמיחה מחודשת ולבניית עתיד יציב יותר לישראל".