אקזיט ענק בסייבר הישראלי: ויזה רוכשת את חברת ביוקאץ' ב-2.4 מיליארד דולר

עסקת ענק בהייטק הישראלי: חברת ביוקאץ' נמכרה לחברת ויזה העולמית תמורת 2.4 מיליארד דולר, כפי שמדווחות היום (שני) החברות. ביוקאץ' פיתחה מערכת לזיהוי ומניעת הונאות במערכת הבנקאית באמצעות ביומטריה התנהגותית.

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חברת ביוקאץ' הוקמה בשנת 2011 על ידי אבי תורג'מן, בני רוזנבאום ואורי ריבנר. החל משנת 2021, החברה מנוהלת על ידי המנכ"ל גדי מזור.

בהודעתה הרשמית, מציינת חברת ויזה כי מדי שנה, הונאות והשתלטויות על חשבונות משיתות לכלכלה הגלובלית נזק מצטבר של כטריליון דולר - סיכונים אשר הולכים ומתעצמים בעידן הבינה המלאכותית. המערכת שפותחה בביוקאץ' מאפשרת להבחין בין משתמשים לגיטימיים לבין גורמים עבריינים שהשתלטו על חשבונות, וזאת דרך ניטור ההתנהגות הדיגיטלית של המשתמש באמצעות בינה מלאכותית.