מתקשה לחזור לימי הקסם: הפגיעה של הפשיעה ביפו בעסקים בעיר
האלימות הפלילית ביפו פוגעת במרכזי הבילוי והמסעדות, שעומדים ריקים מלקוחות • השילוב של המלחמה, האווירה הפוליטית הטעונה וסכסוכי העבריינים, מרתיע את המבלים • עדי כהן פגשה את בעלי העסקים הקורסים
הפשיעה המשתוללת ברחוב הערבי לא פסחה גם על יפו. לאחרונה נראה כי האלימות הפלילית בעיר עלתה שלב, עם פסקול ירי שהפך לחלק מהשגרה. העיר, שהייתה סמל לדו-קיום בעורפה של תל אביב, מתקשה לחזור לימי הזוהר של לפני המלחמה. את המחיר, משלמים לא רק קורבנות האלימות הגואה, אלא גם בעלי העסקים, שמדווחים על ירידה משמעותית בכמות המבקרים.
אומנם האלימות ביפו רחוקה ממוקדי הבילוי, אך למרות זאת בעלי הברים והמסעדות סבלו בשנה האחרונה מירידה של 12% בכמות ההזמנות, וזאת בנוסף לירידה בכמות התיירות שהביאה עימה המלחמה.
בעלי החנויות בעיר מדווחים על פריצות, ניסיונות הצתה ותחושת ביטחון כללית ירודה, בחסות ארגוני הפשיעה הפועלים בעיר ואוזלת ידה של המשטרה בטיפול בהם.