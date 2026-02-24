לאחר ההפסד במליאה: סמוטריץ' חתם על צו חדש לפטור ממע"מ עד 130 דולר - שיחל הלילה

ברקע ההפסד במליאה: שר האוצר בצלאל סמוטריץ' חתם הערב (שלישי) על צו להעלאת הפטור ממס על ייבוא אישי מחו"ל מ-75 דולר ל-130 דולר.

בהודעתו מסר השר סמוטריץ': "כפי שאמרתי לאורך כל הדרך לא אתן לקומץ קומוניסטים בליכוד ולאופוזיציה חסרת אחריות שנלחמת באזרחי ישראל - לנצח. אני נחוש במאבק ביוקר המחיה. הצו הקודם הוכיח את עצמו עוד לפני פקיעתו הלילה בכנסת. אזרחי ישראל הפסיקו להיות שבויים של המונופולים, והתחרות כבר התחילה להוריד מחירים"

לסיום אמר השר: "מול מי שמנסה לעצור תחרות ולהשאיר את הציבור תלוי במונופולים, אנחנו בוחרים בציבור. מול כל השמאל יכול להיות כאן זול. אמשיך להיאבק ביוקר המחיה עבור אזרחי ישראל".

כזכור, במהלך הלילה הכנסת דחתה את צו שר האוצר להרחבת הפטור ממס על יבוא אישי לסכום של 150 דולר. ההצבעה נפלה בעקבות מרד רחב בתוך הליכוד, כשראש הממשלה בנימין נתניהו לא הצליח למנוע את המרד והעניק ברגע האחרון חופש הצבעה לחברי הכנסת.

בעקבות כך, רשימה של חברי כנסת בליכוד הצביעו נגד עמדת ראש הממשלה או שנעדרו, כמסר לראש הממשלה לקראת העברת התקציב, שכולל את רפורמת החלב. הח"כים שהצביעו נגד עמדת ראש הממשלה: יולי אדלשטיין, ששון גואטה, שלום דנינו, אלי דלל, חנוך מילביצקי, דוד ביטן, אושר שקלים. רוב הח"כים מהליכוד נעדרו בהם שר הכלכלה ניר ברקת ושר החקלאות אבי דיכטר. בסך הכל הצביעו 25 בעד ו-59 נגד.