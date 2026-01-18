וורן באפט חושף: הסוד לחינוך ילדים – והטעות שאסור לעשות

וורן באפט, "האורקל מאומהה" ואחד האנשים העשירים בתבל, סיפק הצצה נדירה ומרתקת לתפיסת ההורות והחינוך שלו בראיון מיוחד לרשת CNBC. באפט, ששוויו נאמד במאות מיליארדי דולרים, הסביר כי הדילמה הגדולה ביותר של הורים אמידים היא לא כיצד להוריש כסף – אלא כיצד לוודא שהכסף הזה לא יהרוס את השאיפות של הדור הבא.

באפט שיתף בראיון את מה שהוא מגדיר כ"נוסחת הזהב" לחינוך ילדים בתוך עושר עצום. לדבריו, הורים צריכים להיזהר מאוד לא להפוך את ילדיהם לחדלי אישים בעזרת כסף.

"הסכום המושלם להשאיר לילדים," חשף באפט את הטיפ שלו, "הוא מספיק כסף כדי שהם ירגישו שהם יכולים לעשות הכול, אבל לא כל כך הרבה כסף שהם ירגישו שהם יכולים לעשות כלום".

הוא הוסיף כי לדעתו, חשיפת שווי ההון המשפחתי לילדים בגיל צעיר מדי היא טעות קריטית בחינוך. לדבריו, ילד שגדל בידיעה ש"המשחק גמור" וכי מחכה לו ירושת ענק, מאבד את הדחף הטבעי להצטיין, ליצור ולמצוא משמעות בעשייה שלו. "העבודה הקשה וההצלחה העצמאית הן שמעניקות לילד את הערך העצמי שלו," טען.

הפוליטיקה מרחיקה לקוחות

נושא נוסף שעורר עניין בראיון הוא החלטתו של באפט להפסיק להתבטא בנושאים פוליטיים. באפט, שבעבר תמך במועמדים בגלוי, הסביר כי בחר בשתיקה מסיבות עסקיות קרות.

"כשאתה לוקח צד פוליטי, אתה מרחיק ממך 50% מהאנשים באופן מיידי," אמר. כמי שעומד בראש 'ברקשייר האת'וויי', הוא רואה את חובתו כלפי בעלי המניות ככזו שגוברת על הצורך להביע דעה אישית בעולם מקוטב.

באפט שיתף גם זיכרון מפתיע מנעוריו, אז נהג להמר על מרוצי סוסים. לדבריו, זה היה שיעור קריטי בחינוך הפיננסי שלו. ההימורים לימדו אותו להבין הסתברויות, לזהות מתי ה"שוק" טועה בהערכת הסיכויים, ובעיקר איך להתמודד עם הפסדים וסיכונים בצורה רציונלית. "מרוצי סוסים הם מקום מצוין ללמוד בו איך אנשים מקבלים החלטות תחת לחץ," סיכם באפט את הראיון.