ב"בולמברג" דווח היום (ראשון) כי ממשל טראמפ דורש מכל המדינות המעוניינות לקחת חלק במועצת השלום לעזה לתרום לפחות מיליארד דולר. עם זאת, הדבר הביא לזעם בקרב חלקן והחלו לעבוד על התנגדות משותפת שתוגש לנשיא ארצות הברית.

על פי טיוטת ההסכם של הקבוצה המוצעת שנחשפה ב"בלומברג", הנשיא טראמפ ישמש כיו"ר הראשון שלה ויחליט מי יוזמן להיות חברים. ההחלטות יתקבלו ברוב, כאשר כל מדינה חברה נוכחת תקבל קול אחד, אך כולן יהיו כפופות לאישור היו"ר.

"כל מדינה חברה תכהן בתקופה שלא תעלה על שלוש שנים ממועד כניסתה לתוקף של מגילת זו, בכפוף לחידושה על ידי היו"ר. תקופת החברות בת שלוש השנים לא תחול על מדינות חברות התורמות יותר ממיליארד דולר אמריקני במזומן למועצת השלום במהלך השנה הראשונה מכניסתה לתוקף של המגילה", נכתב בטיוטה.

על פי הדיווח, ישנם גורמים במערב המודאגים מכך שטראמפ מנסה לבנות אלטרנטיבה, או יריב, לאו"ם, על מנת להעביר עליו ביקורת. מספר מדינות אירופאיות הוזמנו להצטרף למועצת השלום, כאשר נראה כי הטיוטה מרמזת שטראמפ עצמו ישלוט בכסף, דבר שייחשב כבלתי מקובל על רוב המדינות שיכלו להצטרף למועצה, אמרו אותם גורמים.

כאמור, אתמול פורסמו החברים במועצת השלום לעזה, כאשר בין הבולטים יהיו המתווכים האמריקנים סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר. נוסף להם, יהיו במועצה גם מזכיר המדינה מרקו רוביו וטוני בלייר. בדצמבר האחרון דווח בעיתון הבריטי "פייננשל טיימס" כי מדינות ערב התנגדו באופן גורף למינויו של בלייר לראשות "מועצת השלום", בין היתר כי רואות בו האחראי למלחמה בעיראק ב-2003.

החברים שמונו לגוף שיפקח על ועדת הטכנוקרטים הפלסטינית, ויקשר בינה לבין "מועצת השלום", הם שר החוץ הטורקי האקן פידאן, הבכיר הקטארי עלי אל-ת'וואדי והגנרל המצרי חסן רשאד. בעקבות המינויים הללו, לשכת ראש הממשלה גינתה אמש בחריפות את הרכב החברים המתוכנן למועצה.