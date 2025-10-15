מדד המחירים לספטמבר ירד ב-0.6%, האינפלציה התמתנה ב-2.5%

הורדת הריבית בדרך? לצד תהליך סיום המלחמה, מדד המחירים לצרכן ירד הערב (רביעי) בחודש ספטמבר ב-0.6% , נמוך מהתקופה המקבילה אשתקד, ובעקבות כך קצב האינפלציה השנתי ירד ל-2.5%. מחירי הדירות החדשות צנחו ב-1.2%. כעת הצפי הוא שבנק ישראל יוריד את הריבית בהחלטתו הבאה בחודש נובמבר, לראשונה מזה כמעט שנתיים.

נציין שכבר במדד אוגוסט ירדה האינפלציה לראשונה מתחת לרף העליון שסימנה הממשלה (יעד של בין 1%-3%). כעת במדד ספטמבר ירידה משמעותית באינפלציה, כאשר הירידה במדד אף משמעותית יותר מהתחזיות המקדימות. כאמור, נתונים אלה משקפים אפשרות סבירה להורדת ריבית קרובה , החלטה שתקבל ככל הנראה רוח גבית מהירידה בפרמיית הסיכון ובחוסר הוודאות הגיאופוליטי בעקבות סיום המלחמה.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי: פירות טריים שירדו ב-3.2%, תרבות ובידור שירד ב-2.4%, תחבורה ותקשורת שירד ב-2.2%, מזון שירד ב-0.5%, הלבשה והנעלה שירד ב-0.3%, שירותי דיור בבעלות הדיירים ותחזוקת הדירה שירדו ב-0.2%, כל אחד.

שכר דירה

בשכר הדירה עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עלייה של 2.6% ועבור השוכרים החדשים (דירות במדגם בהן הייתה תחלופת שוכר) נרשמה עלייה של 5.3%.

מדד מחירי תשומות בבנייה למגורים

מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים נותר בחודש ספטמבר 2025 ללא שינוי ועמד על 100.4 נקודות (הבסיס: יולי 2025 = 100.0 נקודות). מתחילת השנה עלה מדד זה ב-4.2%. מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ללא שכר עבודה ירד ב-0.1%. ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) עלה מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים ב-5.1% בשל העליה במחירי שכר העבודה ב-9.3% וחומרים ומוצרים ב-2.1%.

מדד מחירי חומרים ומוצרים ירד בחודש ספטמבר 2025 ב-0.2%. מבין החומרים והמוצרים ירדו במיוחד מחירי רשתות וכלובים (ב-1.9%), ברזל לבנייה ומעליות (ב-1.2% כל אחד) ומחיצות מתועשות (ב-0.7%). לעומת זאת, עלו מחירי צמנט אפור (ב-1.3%). מדד מחירי שכר עבודה המשולם עבור המועסקים בענף עלה ב-0.2% בחודש ספטמבר 2025.

מדד מחירי יצרן של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים ירד ב-%0.1 בחודש ספטמבר 2025 בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 והגיע לרמה של 120.4 נקודות לעומת 120.5 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). החודש ירדו מחירי מוצרי נפט מזוקק (ב-3.3%) ומתכת בסיסית (ב-1.4%). לעומת זאת, עלו מחירי מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי (ב-1.9%) ומוצרי הלבשה (ב-9.4%).

המדד ללא דלקים עלה ב-0.3% בחודש ספטמבר 2025 בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 והגיע לרמה של 116.7 נקודות לעומת 116.4 נקודות בחודש הקודם (הבסיס: ממוצע 2020=100.0). מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים ירד ב-0.9% בחודש ספטמבר 2025 בהשוואה לחודש אוגוסט 2025 והגיע לרמה של 103.9 נקודות לעומת 104.8 נקודות בחודש הקודם (לפי בסיס: ממוצע 2020=100.0). ב-12 החודשים האחרונים (ספטמבר 2025 לעומת ספטמבר 2024) ירד המדד ב-5.4%.

שינוי במחירי שוק הדירות (אינו חלק ממדד המחירים לצרכן)

מהשוואת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יוני – יולי 2025, נמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.6%. בפילוח לפי מחוזות נרשמו שינויי המחירים הבאים: ירושלים (1.0%), צפון (0.2%-), חיפה (0.4%-), מרכז (1.8%-), תל אביב (0.9%-) ודרום (0.8%). מחירי הדירות החדשות ירדו ב-1.2%.

בהשוואה שנתית של מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2025 לעומת מחירי העסקאות שבוצעו בחודשים יולי – אוגוסט 2024 עולה כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-0.7%. בפילוח לפי מחוזות נמצאו עליות מחירים במחוזות הבאים: צפון (8.4%), ירושלים (4.2%), חיפה (3.7%) ודרום (2.8%). לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוזות מרכז (2.9%) ותל-אביב (1.5%). מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-0.5%.

סגן נשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ, עמית גוטליב הגיב בחומרה לאחר פרסום המדד וקרא לבנק ישראל להפסיק "לחנוק" את ענף הבנייה. לדבריו "בעוד מדד מחירי הדירות ממשיך לטפס לשיאים חדשים ומדד המחירים לצרכן עומד בציפיות, בנק ישראל ממשיך לשבת בחיבוק ידיים. הריבית הגבוהה חונקת את ענף הבנייה ומשתקת את השוק, יזמים וקבלנים נרתעים מלהתחיל פרויקטים חדשים כשרוכשים פוטנציאליים פשוט לא יכולים להשיג מימון למשכנתאות".

עוד אמר כי נתוני מדד מסמנים באופן ברור את המגמה ולא מותרים לבנק ישראל תירוצים שמונעים ממנו הורדת ריבית. והתוצאה, לדבריו, היא שאם המצב לא ישתנה "אנו עלולים להידרדר לצניחה חדה בהתחלות בניה כבר בחודשים הקרובים. כשההיצע יתכווץ עוד יותר, מחירי הדירות רק ימשיכו לדהור מעלה. זהו בדיוק המתכון לאסון כלכלי ארוך טווח: מחירים שמתנתקים מהמציאות מצד אחד, ומניעת הגדלת ההיצע מצד שני". את דבריו סיכם: "לא יתכן שאחרי שנתיים של לחימה, כל מילואמניקים לא יהיו מסוגלים למצוא פה פתרון דיור. בנק ישראל חייב להתעורר ולהוריד את הריבית עכשיו לפני שהנזק לענף הבנייה יהפוך לבלתי הפיך ומשבר הדיור יחריף עוד יותר."