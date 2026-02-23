בצל המתיחות עם איראן: בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי

נגיד בנק ישראל, הפרופסור אמיר ירון, הודיע היום (שני) כי הריבית במשק נותרה ללא שינוי על שיעור של 4%, זאת לאחר שתי הורדות רצופות במהלך החודשים האחרונים.

בנימוק להחלטה כתב הבנק "אי הוודאות הגיאופוליטית שבה לעלות בימים האחרונים על רקע עמיות אפשרי מול איראן, ופרמיית הסיכון של ישראל עלתה". ההחלטה מתקבלת למרות הירידה הדרמטית באינפלציה במדד האחרון, ל-1.8% - עמוק בתוך טווח היעד הממשלתי.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להחלטת נגיד בנק ישראל להותיר את הריבית ללא שינוי ואמר: "זו החלטה שגויה, שאינה נתמכת בנתוני המאקרו של הכלכלה הישראלית. זה הזמן לצאת לצמיחה ולתת בוסט משמעותי לפעילות הכלכלית. אין כיום סכנה אינפלציונית שמצדיקה מדיניות מוניטרית מצמצמת ברמה הזו. אני קורא לנגיד לחזור מהחלטתו ולהמשיך במגמת הפחתת הריבית".

דובי אמיתי, יור נשיאות המגזר העסקי, הצר על החלטת נגיד בנק ישראל שלא להפחית את הריבית וכתב: "ההחלטה שלא להוריד את הריבית עומדת בניגוד לנתונים הברורים בשטח. השקל התחזק בעוצמה והאינפלציה במגמת ירידה עקבית, אלו שני הפרמטרים המרכזיים שמצדיקים הפחתת ריבית. חלון ההזדמנויות שנפתח אינו מובן מאליו והחמצתו עלולה לפגוע בצמיחה ובהתאוששות המשק".

מהתאחדות יועצי המשכנתאות נמסר: "נטל המשכנתאות הופך למשימה בלתי אפשרית עבור המשפחות בישראל. שילוב של המשך סביבת ריבית גבוהה יחד עם ההגבלות הצפויות על יחס ההחזר בהלוואות לכל מטרה, עלול להוביל לעלייה בצורך של הציבור בפתרונות מימון נוחים. קיים חשש ממשי כי הלווים, שמתקשים למצוא פתרונות בתוך המערכת הבנקאית, יפנו למקורות מימון יקרים יותר, דבר שעלול להכביד עוד יותר על מצבן הכלכלי של אותן משפחות".

כזכור, לפני כחודש בנק ישראל החליט להוריד את הריבית ב-0.25% - לרמה של 4%. ההחלטה של הוועדה המוניטרית, בראשות נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון, הייתה בניגוד למרבית התחזיות המקדימות שצפו שישוב למדיניות השמרנית וירווח את הפחתות הריבית.