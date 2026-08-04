נתוני הלמ"ס נחשפים: השכר הממוצע עלה ל-14,263 שקלים; כמה מרוויחים בהייטק?
השכר הממוצע רשם עלייה של 6.6% ל-14,263 ש"ח לעומת אפריל אשתקד • לקראת הנתונים של יוני מסתמנת קפיצה נוספת • השכר הממוצע למשרת שכיר בהייטק: 35,760 ש"ח • כל הנתונים והפערים בין הענפים
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (שלישי) את נתוני השכר העדכניים במשק עבור שכירים. על פי הנתונים, הנכונים לחודש מאי 2026, השכר הממוצע ברוטו לעובדים ישראלים רשם עלייה של 6.6% ל-14,263 ש"ח לעומת אפריל אשתקד, אז עמד על 13,379 ש"ח. לקראת הנתונים של יוני מסתמנת קפיצה נוספת.
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גם בנטרול מדד המחירים לצרכן (מחירים קבועים) נרשמה עלייה ריאלית בשכר בשיעור של 4.6% לעומת מאי אשתקד, והוא עומד על 11,353 ש"ח. עם זאת, בהשוואה לחודשים הקודמים השנה, נרשמה ירידה קלה - במרץ 2026 עמד השכר הממוצע על 15,927 ש"ח ובאפריל על 14,363 ש"ח.
כאמור, השכר הממוצע ביוני צפוי לעמוד על 15,223 ש"ח, זינוק של 7.7% לעומת יוני 2025. עוד חושף הדו"ח שפורסם כי סך משרות השכיר במשק (כולל עובדים מחו"ל) הגיע ביוני ל-4.471 מיליון, עלייה של 2.8% לעומת יוני אשתקד.
דירוג השכר לפי ענפים: מי בצמרת ומי בתחתית?
הפערים בין הענפים השונים במשק מורגשים היטב. ענפי הטכנולוגיה, הפיננסים והתשתיות מובילים את הטבלה בפער ניכר מנותני השירותים והאירוח:
1. מידע ותקשורת: 32,767 ש"ח
2. שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח: 26,123 ש"ח
3. אספקת חשמל ומים, ביוב וטיפול בפסולת: 23,828 ש"ח
4. תעשייה: 21,743 ש"ח
5. שירותים מקצועיים, מדעיים ותכניים: 21,131 ש"ח
6. מינהל מקומי, ציבורי וביטחון: 20,208 ש"ח
7. פעילויות בנדל"ן: 16,114 ש"ח
8. שירותי תחבורה, אחסנה ודואר: 14,772 ש"ח
9. בינוי: 13,705 ש"ח
10. מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב: 11,432 ש"ח
11. חקלאות, ייעור ודיג: 10,187 ש"ח
12. חינוך: 10,091 ש"ח
13. שירותי בריאות, רווחה וסעד: 9,815 ש"ח
14. שירותי ניהול ותמיכה: 8,850 ש"ח
15. אמנות, בידור ופנאי: 8,378 ש"ח
16. שירותי אירוח ואוכל: 6,652 ש"ח
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מה קורה בהייטק?
בתחום ההייטק נרשמה עלייה מרשימה בשכר: השכר הממוצע למשרת שכיר בענף עמד במאי 2026 על 35,760 ש"ח, זינוק של 13.7% לעומת מאי 2025 (31,459 ש"ח). שיאן השכר בתוך ענף ההייטק הוא ענף המחקר המדעי והפיתוח, שבו השכר הממוצע נסק ל-48,666 ש"ח. מנגד, בענף שירותי התקשורת עמד השכר הממוצע על 20,406 ש"ח.