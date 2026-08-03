ראש המוסד לשעבר דדי ברנע מצטרף לחברה הביטחונית האמריקנית אונדס (Ondas) ויכהן כיושב ראש ונשיא גלובלי של אונדס דיפנס. החברה נסחרת בנאסדק לפי שווי של 4 מיליארד דולר. המינוי מגיע חודשיים לאחר שסיים ברנע את תפקידו במוסד - אז נכנס לנעליו רומן גופמן.

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לפי הודעת החברה, במסגרת תפקידו יסייע ברנע בהובלת ההתרחבות הבינלאומית של החברה, בפיתוח טכנולוגיות ביטחוניות מבוססות בינה מלאכותית ובהעמקת הקשרים עם ממשלות וגורמי ביטחון. בחברה ציינו כי ניסיונו של ברנע בהובלת המוסד ובקידום חדשנות טכנולוגית "יחזק את פיתוח מערכות ההגנה האוטונומיות של החברה ואת פעילותה בשווקים הגלובליים".

חברת אונדס מפתחת מערכות ביטחוניות מתקדמות, ובהן רחפנים ומערכות אוטונומיות, מערכות נגד רחפנים (Counter-UAS), רובוטים קרקעיים, מערכות מודיעין ותוכנות פיקוד ושליטה מבוססות בינה מלאכותית.

בהודעת החברה הודגש במפורש כי אין לה כל קשר למוסד, וכי ברנע לא יעשה שימוש במידע מסווג שרכש במסגרת תפקידו הציבורי. עם זאת, מדובר בעוד מקרה מאותה תופעה ומגמה מוכרת של מעבר בכירי מערכת הביטחון לאחר סיום תפקידם לתעשיות הביטחוניות.