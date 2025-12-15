חלב או לא? התחליפים - והפרשי המחירים המפתיעים

אם זה נראה כמו חלב, בטעם של חלב אבל עולה פי שניים מחלב - זה כנראה אחד מעשרות התחליפים שמציפים את המדפים בסופר. במהדורה המרכזית יצאנו לבדוק את סוגי התחליפים והמספרים שמאחוריהם.

המחלבות הגדולות כבר מזמן מצמצמות ייצור של חלב מפוקח. עכשיו, לאחר שהרפורמה אושרה בממשלה, תזכיר החוק מגלה כי מחירן יופחת ב-15%, והמחלבות מאיימות לצמצם עוד יותר את המוצרים בפיקוח.

על תחליפי החלב שאפשר למצוא בכל סופר כיום תצטרכו לשלם - הרבה יותר. תחליף "קאו פרי" של שטראוס יעלה לכם 17.90, ו"רימילק"" של מחלבות גד, שייכנס למדפים רק בחודש ינואר, יעמוד על בין 15.90-17.90 שקלים.

בגרסת התחליפים המוכרים, משקאות שיבולת שועל וסויה של אלפרו ואלטרנטיב של תנובה יעלו לכם בין 12.60-18.90, כשמחירו של חלב מעושר עומד על 8.5-10 שקלים. מחיר החלב המפוקח - 7.20.

קטגוריית תחליפי החלב בישראל מגלגלת למעלה מחצי מיליארד שקלים בשנה. המחלבות הבינו כבר שלא כדאי להתעסק עם חלב מפוקח, שלא משאיר הרבה רווח. כזכור, תנובה שולטת ב-70% מהשוק, טרה ב-17% ומחלבות רמת הגולן רק באחוז קטן. יטבתה של שטראוס מספקת את המוצרים רק לאזור הערבה ואילת, ואתם על כל תקלה של תנובה בפסי הייצור - תגלו איך המחיר עולה בעיקר בקופה.