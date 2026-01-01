צה"ל, מנהל הרכש הביטחוני במשרד הביטחון ורשת "כוורת" של האגודה למען החייל הודיעו היום (חמישי) כי יפתחו במבצע חד-פעמי, לחלוקת שוברי מתנה דיגיטליים בהיקף כולל של למעלה מ-10 מיליון שקלים לכלל משרתי החובה.

מבצע ההוקרה מגיע לאחר יותר משנתיים של מלחמה ופעילות מאומת. במסגתר המבצע, יוענק שובר מתנה דיגיטלי, חד פעמי, לכלל משרתי החובה בצה"ל, במטרה להביע הוקרה והערכה על תרומת החיילים לביטחון המדינה.

בקרוב יקבלו כלל משרתי החובה שוברי מתנה לרשתות "כוורת" (שק"ם), הניתנים למימוש בכלל הסניפים, ברכישה בחנויות הפיזיות בלבד - ולא דרך האתר. השוברים יחולקו בימים הקרובים באמצעות הודעת SMS ודרך קוד קופון אישי. תוקפו יהיה לשנתיים ממועד קבלתו.