רשת האסתטיקה הרפואית "סאן קליניק", שהבטיחה ניסים רפואיים וטכנולוגיה מתקדמת, סגרה את שבעת סניפיה בן לילה. מאות מטופלים נותרו מול דלתות נעולות, אתר אינטרנט מושבת והודעת SMS שבישרה על "סגירה זמנית". הכסף של הלקוחות נעלם, והתקווה לשינוי התחלפה בתחושת בגידה וזעם.

מאחורי הקלעים פעלה "שיטת הלחץ" האגרסיבית. מנהלות המכירות לא ראו בעיניים; המחירים נחתכו בחצי תוך דקות כדי לסגור עסקה "כאן ועכשיו", תוך ניצול ציני של לקוחות מוחלשים. קשישות בנות 80, המתקיימות מקצבת ביטוח לאומי, שוכנעו להיפרד מעשרות אלפי שקלים עבור הבטחות ל"הצערת הפנים", בזמן שהמנהלים דחקו בעובדים לא לאפשר לאיש לצאת ללא חבילת טיפולים.

הנזק לא הסתכם רק בחור בכיס - מטופלים רבים יצאו מהקליניקה עם צלקות גופניות קשות: כוויות ברגליים, פצעים מוגלתיים ופגיעה במיתרי הקול בעקבות טיפולי נחירות בלייזר שהוכחו כלא יעילים. הציוד המיושן וחוסר המקצועיות הותירו סימנים בלתי הפיכים, בזמן שהרשת המשיכה לגבות כספים גם מהרופאים שלה, שנותרו ללא שכר.

i24NEWS

הבעלים, יבגני פלטנב, מחזיק בהיסטוריה ענפה של תביעות, אך נראה שהשיטה מנצחת את החוק. גם כיום, כשמאות נפגעים מתאגדים ודורשים צדק, הם נתקלים בניתוקי טלפון ובשתיקה רועמת מצד המנהלים שנעלמו. עבור הקורבנות, לא מדובר בכישלון עסקי, אלא בעוקץ מתוכנן היטב במסווה של רפואה יוקרתית.