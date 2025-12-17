הורדת המס על הזמנות אונליין מחו"ל - והאיום של הראל ויזל
בשבוע הבא יופחת רשמית המס על קניות מקוונות מחו"ל • למהלך הזה יש לא מעט מתנגדים, ובראשם האיש החזק בשוק האופנה, הראל ויזל • כתבתנו דנה ירקצ'י בדקה מי המרוויחים והמפסידים הגדולים מהמהלך
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע כי בכוונתו להוריד את הפטור ממע"מ לקניות מחו"ל ל-150 דולר. הראל ויזל, האיש החזק ביותר בעולם האופנה הישראלי, איים בתגובה להעביר את כל הפעילות של אתר טרמינל X שבבעלותו לחו"ל, ואפילו לפטר עובדים.
האיום של ויזל מגיע לאור הורדת המחירים שצפויה בעקבות הפחתת המע"מ על הזמנות מקוונות. המחירים כיום בחנויות של ויזל עומד על כמעט פי שניים ושלושה מהמחירים באירופה ובארצות הברית, ולאחר הורדת הפטור על המס מהזמנות מחו"ל, ויזל צופה כי פחות קונים יגיעו לחנויות.
נוסף על טרמינל X, ויזל הוא גם הבעלים של לא מעט מותגי אופנה אהובים הפועלים בארץ, ואפשר לומר אפילו שמדובר במונופול בקניונים. בשל כך, ניתן לצפות כי ויזל לא ייפגע מהמהלך של שר האוצר, אלא דווקא העסקים הקטנים הם אלו שייפגעו.
