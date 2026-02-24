שיטת הקניות החרדית מגיעה לתל אביב: כך תוכלו לקנות בזול

בשעת ערב בקרית שלום בדרום תל אביב, המחזה ברחוב נראה יוצא דופן. חילונים, דתיים-לאומיים וחרדים מתאספים יחד לא למטרת הפגנה, אלא כדי לאסוף מצרכי מזון מהמדרכה. זוהי התחנה התל-אביבית של "משנת יוסף", חברה קמעונאית הפועלת בשיטה ייחודית שפותחה במגזר החרדי וכעת זולגת ללב החילוניות.

השיטה פשוטה: אין סניפים, אין מרכולים ואין עלויות תפעול גבוהות. הלקוחות מזמינים את המוצרים מראש באתר האינטרנט, והמשאית פורקת את הסחורה בתחנות איסוף הפזורות ברחבי הארץ, שם ממתינים להם המוצרים בארגזים. שמוליק מרקוביץ', מנהל המרכז הלוגיסטי של החברה בבית שמש, מסביר כי העיסוק שלהם הוא למכור מה שאנשים צריכים ולהימנע ממותגים שמייקרים את המזון, תוך שמירה על איכות זהה במחיר מוזל.

היוזמה המקומית בתל אביב החלה בזכות הרב חנניה ואשתו, ששמעו על הצורך של תושבי השכונה במוצרים מוזלים וארגנו את תחנת החלוקה מחוץ לבית הכנסת השכונתי. מה שהתחיל עם 35 משפחות צמח במהירות לכ-100 משפחות שמגיעות בקביעות.

איילת, מפעילת נקודת האיסוף, מספרת כי התמורה הכספית עבורם היא זניחה ועומדת על שלושה שקלים בלבד למשפחה, סכום שמסתכם בכ-500 שקלים בחודש עבור עבודה פיזית קשה של פריקת משטחים וסידור ארגזים. המניע, לדבריה, הוא העזרה לזולת והחיבור הקהילתי. הלקוחות שמגיעים למקום נדרשים ללקט עצמאית את המוצרים שהזמינו מתוך הערמות המפוזרות, חוויה שרחוקה מאוד מהסטנדרט של רשתות השיווק המוכרות, אך עבור רבים החיסכון הכספי מצדיק את המאמץ.

תושבי תל אביב שהגיעו לאסוף את ההזמנות מעידים כי המחיר הוא הפקטור המכריע. דולב, תושבת העיר שרוכשת במקום כבר כמעט שנה, מעידה כי הסופרים הרגילים יקרים משמעותית בהשוואה. לדבריה, קנייה של מוצרי ניקיון וירקות שעלתה לה כ-139 שקלים ב"משנת יוסף", הייתה עולה לה מעל 200 שקלים ברשתות אחרות.

ישי, תושב נוסף שהגיע לאסוף מוצרים עבור סבתו, מסביר כי מי שמחפש חוויית קנייה לא ימצא אותה שם, אבל מי שמחפש לחסוך יגלה שזה משתלם. ישי אף מתכנן לפתוח תחנה דומה בשכונת מגוריו החדשה באור יהודה, מתוך רצון לעזור לאנשים.

בדיקת מחירים השוואתית מגלה פערים משמעותיים בחלק מהמוצרים, אך לא בכולם. שמן זית ספרדי נמכר ב-23 שקלים, ויין ב-15 שקלים. שישיית פפסי עולה ב"משנת יוסף" 28.80 שקלים, מחיר נמוך יותר מהרשתות החרדיות ומרשתות הדיסקאונט הגדולות כמו רמי לוי ואושר עד. גם בגבינה צהובה באריזה נרשם יתרון עם מחיר של 26.80 שקלים.

עם זאת, בירקות מסוימים התמונה שונה: בצל יבש וסלק אדום נמכרים במחיר גבוה יותר ב"משנת יוסף" לעומת רשתות השיווק הזולות. ד"ר חזי גור, מנכ"ל המכון לחקר הקמעונאות, מסביר כי בעוד שבמוצרים בהכשרים מהודרים וכשרות הבשר יש יתרון מובהק למגזר החרדי, במוצרי יסוד בסיסיים כמו קמח ושימורים החיסכון לציבור הכללי הוא ברור, והשיטה שמזכירה את הקניות של פעם מציעה אלטרנטיבה מעניינת ליוקר המחיה במרכז הארץ.