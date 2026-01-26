בישראל משלמים ביוקר על ויטמינים - והרשת שמנסה לשבור את השוק

בשנים האחרונות נרשמת עלייה משמעותית בצריכת תוספי תזונה בישראל. השפעות הקורונה, המלחמה המתמשכת והתחזקות מגמות של אורח חיים בריא תוספי התזונה: הביקוש עולה - והמחירים בישראל נשארים גבוהים.

על פי נתוני מכון המחקר רושינק, מחצית מהישראלים משתמשים בתוספי תזונה באופן קבוע, ו-37% מהם דיווחו כי הגבירו את השימוש מאז פרוץ המלחמה. ההוצאה החודשית הממוצעת עומדת על כ-130 שקלים, כאשר כשליש מהצרכנים מוציאים בין 150 ל-400 שקלים בחודש.

במקביל לעלייה בביקוש, שוק תוספי התזונה עובר שינויים גם בצד ההיצע. לאחרונה השיקה רשת אושר עד מותג פרטי חדש של ויטמינים ותוספי תזונה בשם EVERY, במחירים נמוכים משמעותית מאלו הנהוגים ברשתות הפארם. המהלך מצטרף למגמה רחבה יותר של כניסת רשתות קמעונאיות לתחום, שבעבר נשלט כמעט בלעדית על ידי בתי המרקחת.

לדברי אסף יהודה, מנכ"ל "פרו סייף טכנולוג מזון", תוספי התזונה הפכו לחלק משגרת החיים של הציבור. "מדובר במוצרים שאנשים צורכים על בסיס יומיומי, בעיקר בתקופות של אי ודאות ובריאות מאתגרת. המחיר הוא שיקול מרכזי, ולכן כניסת שחקנים נוספים לשוק עשויה להשפיע על התחרות", הוא אומר.

הרפורמה והפערים

כחלק מרפורמת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל", הוחלו הקלות גם על יבוא תוספי תזונה, במטרה להגביר תחרות ולהוביל להורדת מחירים. עם זאת, בפועל, מחירי תוספי התזונה בישראל עדיין גבוהים בהשוואה למדינות אחרות, בעיקר כאשר משווים למחירים הנמכרים באתרים בינלאומיים.

החלטת משרד האוצר להעלות את תקרת הפטור ממע"מ על קניות מחו"ל ל-150 דולר חיזקה מגמה זו. צרכנים רבים פונים לאתרי מסחר בינלאומיים, דוגמת iHerb, שם ניתן למצוא תוספי תזונה זהים לאלו הנמכרים בישראל - לעיתים במחירים נמוכים משמעותית.

אביב חצבני, מנהל איגוד תעשיות המזון בהתאחדות התעשיינים, מציין כי פערי המחירים מעוררים שאלות לגבי שרשרת השיווק המקומית. "אנחנו רואים פערים משמעותיים בין המחירים בארץ לבין חו"ל, גם כאשר מדובר במוצרים שמיוצרים בישראל ומיוצאים לשווקים אחרים", הוא אומר.

בין מיתוג לצרכנות

לצד הרשתות והיבואנים, בשנים האחרונות נכנסו לתחום גם מותגים הנשענים במידה רבה על שיווק ברשתות החברתיות ובאמצעות משפיענים. מגמה זו הרחיבה את ההיצע לצרכן, אך גם העלתה את רמת המחירים בחלק מהמוצרים, בשל עלויות שיווק ומיתוג גבוהות.

המצב הנוכחי מציב את הצרכן הישראלי בפני בחירה: רכישה ברשתות הפארם במחירים גבוהים יחסית, פנייה לרשתות מזון שמתחילות להיכנס לתחום, או הזמנה מאתרים בינלאומיים. בשוק שבו הביקוש ממשיך לעלות, השאלה האם התחרות תוביל בסופו של דבר לירידת מחירים - נותרת פתוחה.

הכתבה המלאה - בראש העמוד