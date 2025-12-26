ממעיין אדם ועד לדניאל עמית: המשפיעניות בסך הכל רואות בכם עמלה | דנה ירקצי

רק לאחרונה מאיה ורטהיימר הזכירה לנו שיש לה "כיס עמוק" ושהיא "לא צריכה את הכסף". הנרטיב הזה אמור לגרום לנו להאמין שהיא כאן רק בשבילנו, לכפוף את המותגים החזקים עבורנו, בפועל? היא מפרסמת מוצרים כמו 'קיי קאר' או 'ג'ייסון' בסופר-פארם במחירים שגבוהים מהזמנה ישירה ב-iHerb או ב-KSP כך גם פמפרס יותר זול ביוחננוף ורמי לוי. אז נכון, היא "מסדרת לנו הנחה", אבל היא עדיין משווקת לנו מוצר יקר יותר מהאלטרנטיבה הזמינה. רובין הוד? פחות.

אי אפשר לקחת ממנה את ההצלחה העסקית של "מאמי", אבל הזיכרון הצרכני שלנו לא עד כדי כך קצר. זוכרים את סערת העגילים ממותג התכשיטים שלה? הרשת געשה כשנחשף הדמיון המחשיד למוצרים שעולים שקלים בודדים בעלי אקספרס. ובאשר למועדון הצרכנות מאמי- את מוצרי הפארם והניקיון שהיא מוכרת אפשר למצוא ברמי לוי או אושר עד במחירים זולים יותר. אם רק מחפשים מעבר לסטורי.

נהגת הטסלה משווקת לנו אוטובוסים

מכירים את דניאל עמית, בת הזוג של שורדת השבי אמילי דמארי? אחרי "סערת עוגת השוקולד" ב-140 שקל, קשה להתעלם מהפרדוקס הבא: היא נתפסה לא פעם מדברת על תוספות השיער הקבועות שלה, ובאותה נשימה מפרסמת תוספי תזונה ("גמי גאמי" וכדומה) לצמיחת השיער. איך הוויטמין עובד אם השיער הוא בכלל תוספת מלאכותית?

ומה עם שחר חיון, עזבו את זה שהיא שיווקה לנו מוצרי טיפוח לתלתלים כשהיא בכלל עם החלקה, היא גם עשתה לנו יחסי ציבור למשרד התחבורה למחירים המוזלים בתחבורה הציבורית כשהיא בכלל נוסעת על טסלה.

הן הגיעו אפילו לכסף הגדול שלנו בשוק ההון. מיליון, שניים, שלושה – אלו הסכומים שמשפיענים ("פלואנסרים") עושים מעמלות הפנייה (Affiliate) לבתי השקעות.

הם לא יועצים, הם אנשי מכירות שמקבלים עמלה על כל "ראש" שהם מעבירים. האינטרס שלהם הוא לא התשואה שלכם, אלא העמלה שלהם.

אז תזכרו - ברשת לכל המלצה יש תג מחיר ואת חיי היוקרה של המשפיענים - כוללנו מממנים.