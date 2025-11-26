הפטור ממס הוכפל: בשורת הענק למזמינים באינטרנט

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הודיע היום (רביעי) על כוונתו לחתום על צו שירחיב את הפטור ממס לאזרחים, בקניות בייבוא אישי, למשלוחים באינטרנט מסכום של 75 דולר כיום, לסכום של 150 דולר. זאת במסגרת המאבק נגד יוקר המחיה. "הצרכן הישראלי לא יכול להיות שבוי בידי טייקונים שמחזיקים במשק", מסר השר.

ממשרד האוצר נמסר כי סמוטריץ' "מוביל שורה של צעדים להקלה בתחום יוקר המחייה, ולתפיסתו פתיחת השוק תוציא מידי מונופולים וחברות ששולטות במשק את היכולת לגבות מהצרכן הישראלי מחירים גבוהים מרוב מדינות אירופה. כך למשל, מחירי ההלבשה וההנעלה בישראל גבוהים ביחס לממוצע האירופאי. הפער במחירי המוצרים האלו מגיע לכ-28% מהממוצע במדינות ה-OECD". עוד הוסיפו כי "על פי ההערכות, ארבע חברות גדולות בתחום ההלבשה וההנעלה בישראל מחזיקות יחד בכ-40% מנתח השוק בסקטור זה ולמעשה קובעות רף מחירים גבוה ולא מוצדק לכל משקי הבית".

על פי נתוני משרד האוצר, כוח הקנייה של אזרחי ישראל נמוך מזה של רוב מדינות אירופה כאשר ישראל נמצאת במקום ה-22 מתוך 38 מדינות. הסיבה לכך היא רמת מחירים יקרה שמצמצמת את כוח הקנייה של האזרחים בישראל.

השר סמוטריץ' מסר: "הצרכן הישראלי משלם יותר מחברו במדינות המערב. הסיבה המרכזית לכך נעוצה בעובדה כי סקטורים שלמים מוחזקים בידי מונופולים וטייקונים שמנצלים את המשק הסגור כדי לגבות מחיר יקר ולא מוצדק מהצרכן הישראלי. החלטתי להגביר את התחרות בתחום הזה ולהוזיל בכך את סל המחייה עבור משקי הבית בישראל". השר פירסם את הצו להערות הציבור לקראת כוונתו לחתום עליו. בעוד 21 יום יוכל לחתום וההוזלה תיכנס לתוקף.

נציין כי אמש ספג סמוטריץ' ביקורת בעקבות ההחלטה להרחבה עד 200 דולר, אך בהחלטה של הרגע האחרון הבוקר, החליט למתן את הרחבת הפטור והודיע על סכום נמוך יותר של 150 דולר, כאמור.