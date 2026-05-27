בפעם השלישית תוך חודש: תקלה גלובלית באפליקציית וולט

משתמשי אפליקציית המשלוחים "וולט" שניסו להזמין משלוח דרכה קיבלו היום (רביעי) הודעה בעמוד הראשי, לפיה האפליקציה סגורה בעקבות תקלה טכנית עולמית - בפעם השלישית תוך פחות מחודש.

על פי גורמים בחברה, מקור התקלה הוא אפליקציית השליחים שלא מאפשרת לשליחים לדווח כי מסרו את המשלוח, כפי שקרה בפעמיים הקודמות בהן שירות המשלוחים של וולט הושבת. בשל כך, עדיין ניתן לבצע הזמנות דרך האפליקציה לאיסוף עצמי.

מוולט נמסר: "אנו חווים כעת תקלה טכנית גלובלית שמשפיעה על קבלת הזמנות חדשות ופועלים לטיפול מהיר בתקלה. מתנצלים על אי הנוחות הזמנית".