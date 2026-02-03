שיטת מצליח? המבקר חושף: העיריות גבו מאות אלפי שקלים שלא לצורך | הדו"ח המלא

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, פרסם היום (שלישי) דו"ח מיוחד על תלונות הציבור בנושא הארנונה. הדו"ח סוקר את התלונות שהתקבלו בין ינואר 2023 לנובמבר 2025, ובוחן את ליקויי המערכת, טיפול הרשויות והנחות שמגיעות לתושבים.

לפי הדו"ח, הרשויות המקומיות רשמו זינוק אדיר של 3 מיליארד שקלים בגביית הארנונה בתוך שנתיים בלבד: מכ-28 מיליארד שקלים ב-2021 לכ-31 מיליארד שקלים ב-2023. הזינוק הזה נרשם למרות ירידה בשיעור הגבייה הכללי, ובמקביל לירידה בהיקף ההנחות והפטורים שניתנו לתושבים.

שיא של התייקרות

התושבים מרגישים את הנטל היטב בכיס: לפי נתוני המבקר, הקפיצה המשמעותית ביותר בתעריפי הארנונה נרשמה ב-2025, עם זינוק של 5.29% בממוצע – העלייה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות. זאת לאחר עלייה של 2.68% ב-2024, בעוד שבשנים קודמות (כולל התחזית ל-2026) העליות נעו סביב 1.1%-1.6% בלבד.

במהלך התקופה התקבלו 937 תלונות בנושא ארנונה שחלקן הובילו להחזר כספי של 376,508 שקלים לתושבים. כ-40% מהתלונות נמצאו מוצדקות או שעניינן דרש תיקון. נתון המעלה סימני שאלה קשים על קיומה של "שיטת מצליח" מצד הרשויות המקומיות בסוגיית הגבייה.מרבית התלונות המוצדקות נגעו לפעולות שנעשו בניגוד לכללי מינהל תקין או לחוק - בין אם עקב טעויות חישוב, חוסר סמכות חוקית או פעולות לא מסודרות.

הרשויות שבהן התקבלו הכי הרבה תלונות ביחס לאוכלוסייה הן טבריה, חריש, בית שמש, נתיבות ולוד. ברשויות אלה, אחוז התלונות המוצדקות גבוה במיוחד, ועומד על 41% עד 60%. המשמעות היא שלצד הליקויים הנמצאים במערכת הארנונה, הציבור מקבל מענה ותיקונים במקרים רבים.

הנושא השכיח ביותר הוא הנחות ופטורים בארנונה, שהיוו כ-42% מכלל התלונות, כאשר שיעור התלונות המוצדקות בתחום זה עומד על 41.6%. תלונות נוספות עוסקות בהטלת הארנונה, אופי הנכס, זהות הנישום ובנושאים שונים נוספים.

שירות לקוי לציבור מהווה בעיה משמעותית: כ-63% מהתלונות הקשורות לכך נמצאו מוצדקות, כאשר כ-66% מהפניות טופלו בצורה לא מספקת או לא מדויקת.

תלונות על ערים גדולות נמצאו גבוהות יותר יחסית למועצות מקומיות ואזוריות, והאחוז הממוצע של תלונות מוצדקות בערים עומד על כ-39%. המועצות המקומיות והאזוריות נושאות באחוזים נמוכים יותר של תלונות מוצדקות - 22% ו-25% בהתאמה.

במחוז ירושלים התקבלו כ-15 תלונות ל-100,000 תושבים, עם אחוז תלונות מוצדקות של כמעט 47%. מחוזות כמו יהודה ושומרון, חיפה ותל אביב הציגו שיעורים נמוכים יותר, אך גם שם נמצא כי חלק ניכר מהתלונות מוצדק.

בתל אביב בוצע החזר ארנונה עבור דירה שנמדדה באופן שגוי במשך שנים, בלוד בוצע החזר על הגדלת שטח נכס שלא כדין, באשקלון ניתן להורה לילד עם גמלת ילד נכה הנחה למפרע, בקריית אתא ניתנה הנחה למשרת מילואים גם אם הכתובת הרשומה לא הייתה מעודכנת, בירושלים חישוב שגוי של הכנסה בעקבות מענקי קורונה תוקן, והוענקה הנחה מתוקנת.

הדו"ח מדגיש את הצורך בתיקון ליקויים במערכת הארנונה, הגברת הנגישות לאוכלוסיות נזקקות ושמירה על זכויות התושבים.

מסקנות המבקר

"לצד פעילות הרשויות המקומיות לגבות ארנונה - עליהן להתנהל באופן תקין ויעיל גם ביחס למתן הנחות לתושבים ולעסקים הזכאים לכך. זוהי חובת הרשויות כלפי תושביהן. השנתיים האחרונות שעברו מאז טבח שמחת תורה בשבעה באוקטובר 2023 היו מאתגרות ביותר, הן מהבחינה הביטחונית והן מהבחינה הכלכלית. במציאות זו בפרט לא ניתן לקבל התנהלות המונעת זכויות מתושבים באופן המנוגד לכללי מינהל תקין ולהוראות הדין. על שר הפנים וראשי הרשויות לפעול לתיקון הליקויים".