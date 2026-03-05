מבטלים מבצעים: העסקים בישראל סגורים - ורשתות השיווק חוגגות

הנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף הביאו ישראלים רבים למצוא את עצמם סגורים בבית במשך ימים, כמו במבצע "עם כלביא" ותקופת הקורונה. בעקבות זאת, הסופרים הם העסקים היחידים שנותרו פתוחים, והם פורחים.

ממש כמו בימי הקורונה, הסופר הוא כבר לא רק המקום שאליו באים כדי לקנות מצרכים לבית. בתור המקומות היחידים שפתוחים, הישראלים שוב הפכו את רשתות השיווק למקום הבילוי המועדף, שקולטים אליהם כל אחד שרק רוצה להתאוורר.

על פי מנכ"ל רשת קרפור, מיכאל לובושיץ, ישנה עלייה של 50% במכירות, אבל הנתון המפתיע הוא המוצרים שנמכרים הכי הרבה - מעגלות הקניות אפשר להבין שהרבה מאיתנו מעבירים את הזמן בהכנת עוגות וקינוחים, עם מוצרים כמו שמנת מתוקה, תותים וחמאה. גם החטיפים והמתוקים זוכים לעלייה במכירות, הכל כדי לנחם את הנפש בזמנים הקשים שעוברים על כולנו.

ברשות להגנת הצרכן זיהו את העלייה בצריכה בימים האחרונים, וכך גם ברשתות השיווק - החליטו לנצל את המצב לטובתן וביטלו מבצעים.