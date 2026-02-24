נגמרה החגיגה בקניות מחו"ל: כמה יעלה לכם ביטול הפטור ממע"מ?

אחרי חודשים שבהם הציבור הישראלי נהנה מהאפשרות להזמין מוצרים מחו"ל עד 150 דולר בפטור ממע"מ - חברי הכנסת ביטלו אמש (שני) את ההטבה. המשמעות: מחירן של מיליוני חבילות צפוי לזנק מחדש, והצרכנים ישלמו את המחיר.

מדובר במהלך שמוצג כהגנה על עסקים קטנים ומשפחתיים, אך בפועל מיטיב בעיקר עם רשתות הענק, שנהנו מהפחתת התחרות בתקופה שבה הפטור היה בתוקף. בתקופה הזו, כך מעידים בענף, נרשמה תחרות אמיתית: רשתות הקדימו סיילים והציעו מבצעים אגרסיביים כדי להתמודד עם האתרים הבינלאומיים.

כמה זה יעלה לנו?

עם ביטול הפטור, כל חבילה עד 150 דולר תחויב ב-18% מע"מ, ובמקרים רבים גם באגרת טיפול נוספת.

למשל, לקוחה שרכשה בגדים ב-100 דולר תידרש לשלם תוספת של 18% מע"מ (כ-72 שקלים) ועוד כ-20 שקלים אגרה - סך הכול כ-76 שקלים נוספים.

בנוסף, לקוח שקנה נעליים ב-120 דולר ישלם תוספת של כ-88 שקלים עם הגעת החבילה לישראל.

בהיקפים ארציים, כשמדובר במיליוני חבילות בשנה - מדובר בעשרות מיליוני שקלים שייצאו מכיסי הצרכנים.

הפערים שמאחורי המהלך

הביטול מגיע בזמן שפערי המחירים בין ישראל לחו"ל נותרו דרמטיים: נעלי נייק שנמכרות בארה"ב בכ-122 דולר, ולעיתים אף בהנחה שמביאה את המחיר לכ-270 שקלים, נמכרות בישראל בכ-529.90 שקלים.

דגם ניו באלנס 9060 נמכר באתר הרשמי בישראל בכ-999 שקלים, בעוד שבארה"ב מחירו סביב 374 שקלים.

המשמעות ברורה: כאשר האפשרות להזמין מחו"ל מתייקרת, כוחן של הרשתות המקומיות מתחזק, והתמריץ שלהן להוריד מחירים קטן.

כמו לא מעט החלטות צרכניות בישראל, גם כאן השינוי התקבל במהירות, והציבור מתקשה להבין מתי יחויב במס, באיזה גובה ומה תהיה העלות הסופית של כל הזמנה.

בסופו של דבר, בעוד בעלי רשתות האופנה טענו כי הפטור פוגע בהם - הצרכנים נהנו מתחרות ומהוזלות. כעת, עם ביטול ההטבה, הכדור חוזר לידיים של השחקנים הגדולים בשוק, והקניות הזולות מחו"ל שוב הופכות לפחות משתלמות.

האם נראה שוב מבצעי עומק שיאזנו את המצב? בינתיים, נראה שהצרכן הישראלי הוא זה שישלם, וימתין לטיסה הבאה כדי לעשות שופינג במחירים שפויים.