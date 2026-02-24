ביטול הפטור ממס: צרכנים ישלמו עשרות שקלים יותר על חבילות בדרך

צו שר האוצר להרחבת הפטור ממס על יבוא אישי נפל בהצבעה בכנסת לחוסר ודאות עבור אלפי ישראלים. משמעות ההחלטה היא חזרה מיידית למצב הקודם, בו הפטור ממס עומד על 75 דולר בלבד, ולא 150 דולר כפי שתוכנן.

צרכנים רבים שהסתמכו על הצו שהיה בתוקף וביצעו הזמנות בטווח המחירים שבין 75 ל-150 דולר, מתוך הנחה שלא יחויבו במע"מ, מגלים היום (שלישי) כי הם צפויים לספוג עלויות נוספות שלא לקחו בחשבון.

נמרוד מגידוב, מנכ"ל חברת השילוח Redbox Parcel, מתריע מפני הפגיעה בצרכנים הנובעת מהיעדר תקופת הסתגלות: "הבעיה המרכזית היא הדרך שבה ההחלטה מתקבלת ומיושמת - שוב מהיום להיום".

i24NEWS

לדבריו, לקוחות רבים נמצאים במצב ביניים בעייתי: "חלק מהחבילות כבר בדרכן למחסנים או אף נחתו בישראל אך טרם שוחררו מהמכס, וכעת הלקוחות יידרשו להוסיף תשלום שלא תכננו. כך למשל, לקוחות שהחבילות שלהם כבר בארץ ונדגמו לבדיקה אך טרם שוחררו, ייאלצו ככל הנראה לשלם את ההפרש במע"מ, למרות שמבחינתם העסקה בוצעה בתנאים אחרים".

מגידוב ציין גם מקרים של לקוחות שהזמינו חבילות למחסן בניו ג'רזי, שם סופת שלגים גרמה לעיכובים, וכעת הם "מגלים הבוקר שהם צפויים לשלם מס שלא לקחו בחשבון".

המשמעות הכספית עבור הצרכן הישראלי היא מיידית וכואבת. על פי הערכות, לקוחה שהזמינה בגדים מאתר זארה בהולנד בעלות של 100 דולר, שהייתה אמורה להיות פטורה ממס עד הלילה, תצטרך כעת לשלם תוספת של 18% מע"מ, בתוספת אגרות מדינה מוערכות של כ-20 שקלים. בסך הכל מדובר בתוספת של כ-76 שקלים למחיר המקורי.

דוגמה נוספת: רכישת נעליים מניו באלאנס בסכום של 120 דולר תגרור כעת תוספת תשלום של כ-88 שקלים עם הגעתן לארץ. במקרה של הזמנת איפור בסכום של 149.90 דולר, כמעט ברף הפטור המבוטל, הלקוחה תידרש להוסיף כ-104 שקלים.

חברות הבלדרות נערכות כעת לשינוי הפתאומי ונאלצות לעדכן את מערכות הגבייה באופן מיידי כדי להנפיק חיובים נוספים, תנאי הכרחי לשחרור החבילות מהמכס.

מתוך ערוץ הכנסת

"השינויים המיידיים האלו יוצרים בלבול ועומסים תפעוליים", סיכם מגידוב. "אפשר לקבל החלטות לכאן או לכאן, אבל חייבים לעשות זאת בצורה מדורגת. כאשר מדיניות משתנה בן לילה, מי שנפגע בסופו של דבר הוא הצרכן הישראלי, שנדרש לשלם יותר ולספוג את חוסר הוודאות".