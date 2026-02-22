לאחר בקשת שר האוצר בצלאל סמוטריץ': הממשלה אישרה היום (ראשון) את צו שר האוצר להעלאת תקרת הפטור ממס על ייבוא אישי עד 150 דולר. מחר צפויה הכנסת להצביע על הצו, ובלשכת השר הבהירו שמצפים שההחלטה תעבור.

לאחר החלטת הממשלה, מסר סמוטריץ': “הממשלה עשתה היום צעד נוסף שמוכיח שיכול להיות כאן זול. האישור לצו שעליו חתמתי שכבר נכנס לתוקף, נותן לו גיבוי ומחזק את המהלך. כבר כעת ניתן לראות את ההשפעה: יותר רכישות, יותר תחרות ובמחירים נמוכים יותר. המטרה ברורה: להפוך כל אזרח ליבואן ולהרחיב את התחרות במשק. אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו על השותפות. יכול להיות כאן זול ואנחנו מוכיחים את זה".

ההצבעה נועדה לאתגר פוליטית את המתנגדים בליכוד למהלך, כשמחר יתקיים דיון מכריע בכנסת לביטול הצו - שיש בקואליציה כאלה המתנגדים לו. מלשכת שר האוצר נמסר: "המשמעות ברורה - החלטת הממשלה משמעותה משמעת קואליציונית מחר בכנסת".

לאחר ההצבעה, כתב מילביצקי ברשת החברתית X: "קורא לחבריי בקואליציה שלא לתמוך מחר במליאה בהריסת העסקים הקטנים לטובת הפלטפורמות מסין."

כזכור, ביום חמישי תקף יו"ר ועדת הכספים ח"כ חנוך מילביצקי את שר האוצר וכתב בחשבון ה-X שלו כי "סמוטריץ' מפחד מהצבעה במליאה כי הוא יודע שאין לו רוב. זו החלטה גרועה שהרוב המוחלט של חברי הכנסת מתנגדים לה. אני מאוד מקווה ששרי הליכוד יעמדו סוף סוף על ערכי הליכוד, ויבהירו לשר האוצר שגם בדעה שלנו, וגם במצביעים שלנו צריך להתחשב".