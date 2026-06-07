רמות גבוהות של כולסטרול בדם מהוות את הגורם המרכזי להתפתחות טרשת עורקים, מצב רפואי שבו מצטברת "פסולת" בתוך כלי הדם וחוסמת את זרימת הדם התקינה לאיברים חיוניים כמו הלב, המוח והכליות. כך מזהירה דוקטור אליאונורה אבנטי, קרדיולוגית מונעת בבית החולים "יוסטון מתודיסט" בכתבה שפורסמה השבוע במגזין "HuffPost" האמריקני. על פי נתוני המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן, מדובר בבעיה בריאותית נפוצה במיוחד אשר מגבירה באופן דרמטי את הסיכון ללקות בשבץ מוחי ובהתקפי לב.

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לדברי מומחי תזונה וקרדיולוגיה, אחד השינויים הטבעיים והאפקטיביים ביותר לטיפול בבעיה מתחיל בשינוי התפריט היומי. המומחים סימנו חמישה מאכלים מרכזיים שאינם מיטיבים עם רמות הכולסטרול:

מוצרי חלב עתירי שומן: עשירים בשומן רווי אשר פוגע ביכולת של הכבד לפרק ולפנות מהגוף את הכולסטרול ה"רע" (LDL). מומלץ לעבור למוצרים דלי שומן או נטולי שומן כמו יוגורט וקפיר, ולשלב בהם שומנים בריאים ממקור צמחי כגון שקדים או זרעי צ'יה.

בשר אדום: בשר בקר או כבש מכילים כמויות גבוהות של שומן רווי. מומלץ להתייחס לבשר כתוספת קטנה לארוחה ("קישוט") ולהתבסס על קטניות, קינואה ועדשים כמקור חלופי לחלבון, ברזל וסיבים תזונתיים.

עור של עופות ובשר: העור של העוף, ההודו או השומן החיצוני של הבשר מרכזים רמות גבוהות של שומן רווי. מומלץ להסירם לחלוטין ולבחור בנתחים רזים, בדגים או בטופו.

מזון אולטרה-מעובד: מוצרים כמו נקניקיות, נקניקים וחטיפים מעובדים מכילים שילוב מסוכן של שומנים לא בריאים, כמויות מלח גבוהות ומחסור גורף בסיבים ובמינרלים.

מאכלים מטוגנים: צ'יפס, עוף מטוגן וסופגניות מכילים לעיתים קרובות שומני טראנס (המופיעים ברכיבים כשמנים מוקשים חלקית), אשר מקפיצים את רמות הכולסטרול ה"רע" ומזיקים לתפקוד הלב.

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עם זאת, דוקטור אבנטי מרגיעה ומבהירה כי רוב הכולסטרול הזורם בדם מיוצר בפועל על ידי הגוף עצמו, והשונות בין בני האדם תלויה בעיקר במטען הגנטי שלהם ולא רק בבחירות התזונתיות. משום כך, המפתח הוא שמירה על מתינות ועל דפוסי תזונה קבועים; המזון שאנו אוכלים רוב הזמן משמעותי בהרבה מאשר המבורגר או סטייק שנאכלים באופן חד-פעמי.

לעומת זאת, עבור אנשים הסובלים מטריגליצרידים גבוהים (סוג נוסף של שומני דם), לבחירות התזונתיות יש השפעה ישירה ומיידית. רמות הטריגליצרידים מושפעות ישירות מצריכת מזון מטוגן, חמאה, מוצרי חלב שמנים ופחמימות פשוטות (כמו לחם לבן ופסטה רגילה). כדי לאזן אותם, מומלץ להעשיר את הארוחות בסיבים תזונתיים או לעבור לפסטות המבוססות על קטניות כמו חומוס ועדשים.

במקרים שבהם שינוי תזונתי ופעילות גופנית אינם מספיקים בשל סיבות גנטיות, יש לפנות לרופא המטפל לצורך התאמת טיפול תרופתי. מעבר לתרופות המוכרות ממשפחת הסטטינים, קיימות כיום חלופות רפואיות מתקדמות נוספות לשמירה על בריאות הלב וכלי הדם.