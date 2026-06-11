המבקרת הכשרה החדשה במדד גלבוע: שחר חיון יצאה לבדוק את המסעדה של חיים כהן

שחר חיון, המבקרת הכשרה החדשה במדד גלבוע, החלה בפינת ביקורות האוכל הכשרות החדשה של i24NEWS, ויצאה לבדוק את אחת המסעדות המדוברות ביותר בישראל: "מרים", המסעדה הכשרה של השף חיים כהן.

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במהלך הביקור סיפר כהן על המעבר לכשרות ועל הקהל החדש שפוקד את המקום. "כשאני רואה על הבר שתי בחורות עם שביס ולידן זוג חילוני מתל אביב - זה עם ישראל. יצא פה משהו שיותר גדול ממני ומהמסעדה", אמר.

חיון נתנה לשף לבחור עבורה את המנות והחלה עם סשימי חריף, טרטר דג וחציל שרוף. "יש פה משחק של טעמים שמזכיר בית, אבל בצורה מאוד מודרנית. כמו מאכל של סבתא במסעדה יפנית", התרשמה.

בהמשך טעמה סיגר לוקוס, רביולי במילוי תפוחי אדמה, סטייק טונה ולוקוס עם כרישה. על אחת המנות אמרה: "כל חומר גלם פה נמצא מסיבה. הדג טרי, הטעמים מדויקים, ויש פה ממש חפלה של טעמים".

בסיום הביקורת העניקה שחר למסעדה ציון חיובי במיוחד: "מנות טעימות עם אופי ועם סיפור, וזה מורגש בכל ביס. הכי חשוב - כשר".