הלהיט של ארוחת הערב: כך תכינו פיצה קוטג' מפוצצת בחלבון ב-25 דקות

הפיצה היא ללא ספק מלכת ארוחות הערב, אך הבצק המכביד וזמן ההתפחה הארוך גורמים לרבים לוותר עליה בשגרה. כאן נכנסת לתמונה "פיצת הקוטג'", טרנד קולינרי שתפס תאוצה במטבח הישראלי ומציע פתרון מהיר, משביע ועתיר חלבון. בסיס הפיצה, שמורכב מגבינת קוטג' וביצים, יוצר מאפה יציב ומפתיע שאינו דורש שמרים או לישה, ומספק בין 30 ל-45 גרם חלבון למנה, תלוי בתוספות שתבחרו.

למי שמחפש ארוחה משביעה במיוחד, הגרסה הקלאסית מבוססת על קוטג' 5% או 9% וביצים שלמות.

מרכיבים לבצק: 250 גרם קוטג', 3 ביצים גדולות, 3/4 כוס קמח (לבן או מלא) וכפית אבקת אפייה. מתבלים במלח, פלפל, ואורגנו.

המלצה לרוטב עגבניות: רסק עגבניות, מים חמים, מלח, פלפל ואורגנו או בזיליקום יבש, לפי הטעם.

אופן ההכנה: מערבבים את כל מרכיבי הבצק לבלילה סמיכה.

משטחים לעיגול בקוטר 30 ס"מ על נייר אפייה משומן ואופים כ-10 דקות בתנור שחומם מראש ל-200 מעלות (טורבו) עד להזהבה. מוציאים, מורחים רוטב עגבניות, מפזרים גבינה צהובה ותוספות כמו זיתים או פטריות, ומחזירים ל-15 דקות נוספות עד שהגבינה מבעבעת.

הגרסה הדיאטטית: פחות מ-400 קלוריות

לשומרים על המשקל, ניתן להכין גרסה קלילה יותר שמפחיתה פחמימות ושומנים מבלי לוותר על המרקם.

מרכיבים לבצק: 250 גרם קוטג' 3%, 2 חלבוני ביצים (או ביצים מופרדות) ו-3 כפות קמח שקדים או קמח ללא גלוטן.

השינוי בביצוע: טורפים את הקוטג' עם החלבונים והקמח לבלילה דקה יחסית. אופים את הבסיס כ-12 דקות בחום של 190 מעלות. לתוספות, משתמשים בגבינה צהובה לייט (5%-9%) ומעמיסים ירקות טריים כמו תרד, עגבניות שרי ובצל. גרסה זו מספקת כ-30 גרם חלבון בערך קלורי נמוך משמעותית.

טיפים לשדרוג הפיצה

כדי להגיע לתוצאה המושלמת, חשוב להקפיד על "אפייה כפולה": קודם אופים את הבסיס לבדו כדי שיתקשה ויהיה קריספי, ורק לאחר מכן מוסיפים את הרוטב והגבינה. למי שרוצה להגדיל את כמות החלבון עוד יותר, מומלץ להוסיף לתוספות טונה במים. המנה מתאימה במיוחד למטבח הישראלי הפשוט, כשרה למהדרין, ומהווה פתרון מושלם לארוחה שאחרי אימון או כפינוק מהיר לילדים שאינו כולל ייסורי מצפון.

בתיאבון!