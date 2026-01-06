לא יודעים מה לאכול לארוחת ערב? השיטה המשתלמת ביותר

מתקשים להחליט מה לאכול לארוחת הערב? למה שלא תזמינו חבילה מאחת המאפיות, שמשתתפות באפליקציית הזמנות מיוחדת. כתבתנו נוי בן ארצי הביאה הערב (שלישי) במהדורה המרכזית דרך חדשה לסתום את הרעב, שכן תמורת סכום פעוט יחסית תקבלו אריזת מוצרים מהמאפיות שלא נמכרו לאורך היום.

למעשה, בשעות הערב כשהמאפיות עומדות לסגור, הרבה מזון נשאר מאחור. כאן נכנסת לתמונה אפליקציית SpareEat, היא לא שעשוע, אלא פתרון יעיל לצרוך אוכל טוב במחיר הגיוני. בין היתר, ניתן למצוא חבילות ב-20, 30 וגם 40 שקלים ובתמורה מקבלים מוצרים שונים ומגוונים.

עבור לא מעט משתמשים, הערך האמיתי הוא הידיעה שהאוכל לא מתבזבז. "זה בעיקר ערכי, כל הבזבוז ואירוכת הסביבה שנפגעת כי מזון נזרק. יש הרבה אנשים שקונים את השקיות דרך SpareEat ולא רק בגלל שזה עניין כלכלי", אומרת אריאלה אבוקרט, מנהלת סניף "אורן משי" בראשון לציון.

