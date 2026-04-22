מטבח עילית בבסיס עוקץ: האם זה האוכל הצבאי הטוב בישראל?

בלב החום הכבד של יום העצמאות, הגיעו מגיש "מדד גלבוע", ניב גלבוע ומגישת "מגזין השבת" מיכל רבינוביץ', לאחד הבסיסים המסקרנים בארץ - בסיס יחידת הכלבנים "עוקץ". המטרה: לבדוק מה אוכלים הלוחמים והלוחמות שנמצאים בחזית הלחימה.

הציפיות לאוכל צבאי סטנדרטי התנפצו ברגע כאשר לפניהם נפרסו שום קונפי, מבחר סלטים עשיר, ואפילו אשכולית אדומה צלויה ומקורמלת.

השף הראשי של צה"ל, רנ"ג ניר מאירי, שאחראי על מערך ההזנה בכל הצבא, הציג בגאווה את התפריט החדש. על השולחנות חיכו ללוחמים לחמניות "באן" מאודות במילוי בשר מפורק, בשר שבושל שעות ברוטב יין, ומגוון תוספות שביניהן חצילים בטחינה וקינוחים כמו סופגניות צ'ורוס חמות.

"אני רגילה שלאכול בצבא אין כמעט ריח, שלא לדבר על הטעם," הודתה רבינוביץ' בתדהמה, "אבל זה פשוט מטורף". גלבוע, מצדו, נהנה מהמרקמים והטעמים: "מתוק, חמוץ וטיפה חרפרף... בול כמו שבאן צריך להיות".

לוחמים על ארבע

בין הביסים, נפגשו השניים עם לוחמי היחידה ושמעו על הקשר הבלתי ניתן להסבר עם הכלבים. לוחם מהיחידה סיפר על כלבתו בת-שבע, שאמורה להשתחרר איתו בעוד שמונה חודשים. "הכלב הוא אח שלך לכל דבר, החבר הכי טוב שלך לאורך כל המסלול," הוא מסביר. במהלך השיחה עלה גם המחיר הכבד ששילמה היחידה במלחמה, עם אובדנם של כ-40 כלבים שהצילו חיי לוחמים רבים בשטח.

השורה התחתונה: הציון המושלם?

בסיום הארוחה, בשיחה עם הלוחמים, היה ברור שההשקעה במטבח משפיעה ישירות על המורל. "אם הייתי נותן ציונים למטבחים צבאיים, המקום הזה מקבל 9.5 בלי למצמץ," הצהיר גלבוע. מיכל הלכה רחוק יותר וסיכמה: "מבחינתי, מגיע להם 10 על הכל".