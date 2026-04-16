המסעדות חוזרות: השגרה השברירית שאחרי המערכה

אחרי שבועות ארוכים של חוסר ודאות, אזעקות ופחד לצאת מהבית - המסעדות פותחות שוב את הדלתות. והלקוחות? כבר ממלאים את השולחנות. רק לפני חודש, בעיצומה של המערכה מול איראן, מסעדנים רבים התריעו על קריסה לאחר שלא עבדו במשך שבועות ועמדו על אפס הכנסות.

עכשיו, בזמן הפסקת האש, המסעדות חוזרות ומנסות לכפר על ההפסדים, גם כשהמציאות עדיין רחוקה מלהיות יציבה. את הציפייה לסיוע מהמדינה הם זנחו מזמן. חלקם קיבלו רק בימים האחרונים את הפיצויים מימי מבצע "עם כלביא", באיחור של יותר מעשרה חודשים.

כעת הם מנסים לעמוד על הרגליים בכוחות עצמם, וכמה שיותר מהר. בינתיים, בין מנה למנה, המסעדנים מנסים להחזיר לא רק את העסק, אלא גם את תחושת השגרה. הם מקווים שהפעם, היא תחזיק מעמד קצת יותר.

