טירוף הפיתות-בשר: ניב גלבוע בוחן את הטרנד הכי חם שיש

מבחן פיתות הבשר: אייל שני המציא את הקונספט, ומאז כמעט לכל דוכן אוכל רחוב בישראל יש גרסה משלו. זה כבר לא ממש עממי או זול, והרבה פעמים על הפיתה והמילוי חתומים שפים מפורסמים. ניב גלבוע יצא לבדוק איזו הכי טובה - וכמה זה עולה.

"לאנשים הרבה יותר נוח לבוא לאכול פיתה ולסיים את ארוחת הצהריים שלהם ב-50-55 שקלים", מספר הבעלים של "הירושלמית", יוני סלומון. ניב גלבוע בדק את "הירושלמית -פיתה מבית טוב", "חינאווי פיתה בשוק" ו"חמודי" - אז כמה קיבלה פיתת הבוטיק במדד?

