מסעדת "מוטרה" של השף הישראלי רז שבתאי קיבלה הלילה (בין חמישי לשישי) כוכב מישלן, והיא המסעדה הכשרה הראשונה שזוכה בתואר. המסעדה, שנמצאת במיאמי, נפתחה בפברואר 2025, והיא מגישה אוכל ישראלי מזרח-תיכוני עדכני.

רבים ראו בהישג של "מוטרה" בלתי אפשרי, שכן מגבלות הכשרות מונעות שימוש בחומרי גלם מסוימים. גם במדריך המסעדות היוקרתי הגדירו את הבחירה כהפתעה, אך שיבחו את היכולת של המסעדה להמציא מחדש את הקולינריה הכשרה, עם טעמים עזים ועשירים, תוך הקפדה על קונספט "מהמשק לשולחן" (Farm to Table). המבקרים ציינו לטובה גם את השירות הקשוב והידידותי, ובמיוחד את חוויית הישיבה סביב הבר התוסס, שם האווירה מעודדת את הסועדים לטעום ממגוון המנות.

השף שיתף בחשבון האינסטגרם את הבשורה המרגשת, יחד עם סרטון מרגע הזכייה. מאוחר יותר פרסם השף פוסט תודה בחשבון האינסטגרם שלו, בו כתב: "היום, ליבי מלא. ראשית, תודה לך, אלוהים. על כל ברכה, על כל אתגר, ועל שנתת לי את הכוח להמשיך הלאה כשהדרך נראתה בלתי אפשרית".

"לצוות שלי - הכבוד הזה שייך לכם. כל יום ארוך, כל לילה מאוחר, כל הקרבה, כל פרט, כל צלחת. התשוקה והמסירות שלכם הפכו חלום למציאות. אני אסיר תודה לנצח על כך שהלכתם במסע הזה לצדי. לאורחים שלנו, לחברים ולתומכים שלנו - תודה לכם על האמונה בנו ועל כך שאפשרתם לנו לחלוק את הסיפור שלנו דרך אוכל" כתב השף.

השף רז שבתאי סיפר בפוסט שהמסעדה קרויה על שם סבתו מוטרה: "האישה שגידלה אותי, האישה שאהבתה, כוחה וערכיה עיצבו את האדם שאני היום. קראתי למסעדה הזו על שמך כדי שרוחך תמשיך לחיות דרך כל אורח שאנו מקבלים בברכה ובכל מנה שאנו מגישים. רגע זה נושא את שמך, את מורשתך ואת אהבתך".