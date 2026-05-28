מדד השווארמה הגיע לג'מיל בהרצליה: הטעם טוב - אבל המחירים הצליחו להרתיח

המוסד הוותיק מהרצליה, שפועל כבר כשישה עשורים ונחשב לשם מוכר בקרב חובבי הז'אנר, נבדק הפעם במדד השווארמה - אך לצד טעם הבשר המעולה, גיל הראל יצא משם כשהמחיר לא תאם לתמורה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

במקום מגישים שווארמת הודו בלבד. פיתה תומחרה ב-54 שקלים, בעוד צלחת עלתה לא פחות מ-100 שקלים, המחיר הגבוה ביותר שנבדק עד כה במדד. למרות הציפייה הגבוהה ממקום עם מוניטין כזה, כבר בביסים הראשונים עלתה התחושה שכמות הבשר בפיתה מצומצמת יחסית, עם דגש גדול יותר על הסלטים והתוספות.

גם הצלחת לא הצליחה לשנות את הרושם הראשוני. הבשר עצמו הוגדר טעים, עסיסי ועשוי היטב, אך הכמות עוררה אכזבה ביחס למחיר החריג. לצד זאת גם חוויית השירות במקום הייתה לא מזמינה.

בסיכום הבדיקה, הטעם אמנם קיבל נקודות חיוביות, אך השילוב בין המחירים הגבוהים, גודל המנות וחוויית השירות הוביל לציון נמוך יחסית במדד - 2.5 סיחים מתוך 5.