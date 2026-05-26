מדד השווארמה הגיע לאור יהודה: כמה קיבל המוסד שקיים כבר 70 שנה?

"מדד השווארמה", הגיע הפעם לאור יהודה כדי לבדוק את אחת השווארמיות המדוברות בעיר - "אצל הטורקי". כבר בכניסה חיכה תור ארוך במיוחד מהגדולים שגיל הראה ראה עד עכשיו.

למשימת הטעימה הצטרף גם עדי כרמי, תושב מקומי וחובב שווארמה מוצהר, והשניים הזמינו שתי פיתות וצלחת. פיתה במקום עלתה 54 שקלים, בעוד צלחת שווארמה תומחרה ב-83 שקלים.

למרות ההמתנה הארוכה, הטעימה עצמה סיפקה את הסחורה. הבשר עסיסי, טרי ומתובל טוב. השניים התרשמו במיוחד מהתחלופה המהירה של הבשר על הגלגל, מה שמונע ממנו להתייבש גם תחת העומס הכבד.

בפיתה עצמה נרשמה שביעות רצון גבוהה מהכמות ומהאיזון בין הבשר לתוספות, בעוד הצלחת קיבלה מחמאות על הטריות, הצ'יפס והעמדה החופשית של החמוצים והשיפקה. לצד זאת, עלתה גם ביקורת קלה על גודל המנה בצלחת.

בסיום הדירוג העניק עדי כרמי למקום ציון של ארבעה וחצי סיחים מתוך חמישה, בעוד גיל הראל העניק לשווארמה "אצל הטורקי" ארבעה סיחים מתוך חמישה.