בתל אביב מצאו פטנט לקיץ - ארוחה עסקית בחופי הים בעיר במחיר מסובסד ביוזמת העירייה. ניב גלבוע פתח שולחן במסעדות הפופולריות בטיילת ובדק כמה מהן עומדות בדרישה החדשה שהציבה העירייה - והיכן מעגלים פינות.

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במסגרת ה"פטנט" של העירייה אפשר לאכול ולשתות במחיר מסובסד ולקבל ארוחה עסקית של ממש במחיר מופחת, אך ניב גלבוע רצה לוודא שזה אכן המצב בשטח. במקום הראשון שביקר בו ניב הוא ביקש לדעת אם יש מנות המסובסדות על ידי העירייה, והמלצר השיב "המסובסד זה בקיוסק, ואלה דברים פשוטים מאוד - מים, פיתה, חומוס". ניב הלך לקיוסק הסמוך הקיוסק וראה את המחיר - מנה עיקרית, סלט, תוספת חמה, שתייה - 70 שקלים. רק מה הבעיה? הקיוסק סגור.

גלבוע תהה: "הקיוסק שאמור למכור בזול סגור. המלצר אומר לי: "לך לקיוסק", ואז כשאני הולך לקיוסק אני מגלה שהוא סגור. משהו מוזר קורה פה". "לאורך חוף הים של תל אביב יש הרבה מקומות שאמורים לספק לכם את הארוחה הזולה הזאת בחינם, אבל מה שמתברר הוא שגם אם היא קיימת - יש ברדק כי אפילו המלצרים לא מבינים איפה מותר לך לשבת", אמר.

גם התחקירנית שישבה במסעדה ביקשה להזמין עסקית ושאלה אם המנות העסקיות בתפריט הן במחיר המפוקח. המלצר השיב: "לא בדיוק, המחיר המפוקח הוא לא במסעדה, רק בקיוסק, בטייק אוויי".

ניס סיכם: "בחוף הילטון, המקום הראשון שהייתי בו, יכולתי לקבל פיתה חומוס. במקומות שהתחקירנית שלנו, טל, הייתה בהם היא הצליחה לגרד תפוח אדמה, סלט יווני או דג מטוגן עם צ'יפס, אבל אם תשלמו, תקבלו דברים הרבה יותר טובים".

לסיום בדקה התחקירנית את המחירים במקומות שבהם הקיוסקים הסמוכים למסעדות כן עובדים. בקיוסקים שנבדקו קפה עלה שישה שקלים - וכך גם בקבוק מים - ואבטיח עלה 30 שקלים.

"לסיכום, אפשר להגיד מילה טובה לעיריית תל אביב: ניסית אבל לא ממש הצלחת, כי יש מקומות שבהם כפי שראינו הקיוסק בכלל לא פעיל, ובמקומות אחרים לא ממש כדאי לאכול כי הם קטנים לא מותאמים, ולפעמים גם אסור לאכול במסעדה".