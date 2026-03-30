לא הכל מזיק: הפחמימות המעובדות שדווקא מומלץ להוסיף לתפריט

לא כל עיבוד מזון הוא גזר דין מוות בריאותי. בעוד שמחקרים קושרים מזון אולטרה-מעובד (UPF) לתחלואה, דיאטנים קליניים הבהירו היום (שני) במגזין הבריאות EatingWell, כי קיימת קבוצה של פחמימות שעוברות עיבוד תעשייתי לצורכי נוחות וחיי מדף, אך שומרות על ערכים תזונתיים גבוהים ואף משפרות את בריאות המעי והלב.

"העיבוד לבדו אינו קובע אם המזון בריא", מסבירה הדיאטנית דניאל סמיילי. "מה שקובע הוא האם המזון עדיין מספק סיבים, ויטמינים ומינרלים".

המפתח טמון ביכולת להבדיל בין מזון שפורק והורכב מחדש במעבדה לבין מזון שעבר בישול, הקפאה או שימור פשוט.

לחם מדגנים מלאים: למרות שהוא מוצר תעשייתי, לחם השומר על הקליפה (סובין) והנבט מספק סיבים תזונתיים שמאזנים את רמות הסוכר בדם. צריכת דגנים מלאים מקושרת לירידה בסיכון לסוכרת מסוג 2 ולמחלות לב.

שיבולת שועל (קוואקר): בין אם היא מהירה להכנה או גרוסה, שיבולת השועל מכילה בטא-גלוקן – סיב מסיס שהוכח כמוריד את רמת הכולסטרול ה"רע" (LDL) ותומך בתחושת שובע לאורך זמן.

קטניות בשימורים (שעועית, עדשים, חומוס): אלו נחשבים למזון מעובד כי הם בושלו ונאטמו, אך הם נותרו עשירים בחלבון צמחי, ברזל ומגנזיום.

שטיפת הקטניות במים מסננת חלק ניכר מהנתרן (מלח) שהוסף בתהליך השימור.

לקריאה נוספת:

הפרי המתוק שמרסק את מדדי הסוכר ומשפר את חילוף החומרים

סופר פוד: האפקט המדהים של אוכמניות על הלב והמוח שלכם

המיקום המדויק במקרר לשמור בו בשר טחון - שלא יהפוך למסוכן

דגנים מלאים קפואים: אורז חום או קינואה קפואים מבושלים מראש וחוסכים זמן יקר. תהליך ההקפאה שומר על הוויטמינים מקבוצת B ועל המינרלים, והופך את צריכת הפחמימות המורכבות לנגישה יותר ביומיום העמוס.

בעת הקנייה, כדאי לשים לב לדגשים הבאים: סדר הרכיבים - הרכיב הראשון ברשימה הוא הדומיננטי ביותר. חפשו "דגנים מלאים" או "קטניות" בראש הרשימה. סיבים תזונתיים - בחרו מוצרים עם לפחות 3 גרם סיבים למנה. היזהרו מ"הילה בריאותית" - כותרות כמו "אורגני", "ללא גלוטן" או "טבעי" אינן מעידות על איכות תזונתית. יש לבדוק את כמות הסוכר המוסף והנתרן בטבלת הערכים.