הדונר הטורקי - הטרנד שכובש את המטבח הישראלי

מי לא מכיר את שווארמת הדונר הטורקית המפורסמת? גם כשהיחסים מתוחים עם טורקיה - זה לא עוצר את הישראלים מהמאכל האהוב. עכשיו אפשר גם להכין אותו בבית, ובקלות. בכתבה ששודרה הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבת התרבות עדן בן שלוש יצאה לבדוק את הטרנד החם - הישר מהתנור.

לרגע נדמה שאי אפשר לגלול בטיקטוק בלתי לראות ביצוע כחול לבן של דונר, הפשטות בה אפשר להכין אותו בבית והטעם הממכר הביאו את ההמונים לנסות. מיוצרי טיקטוק כמו זוהרה אפללו ורוני צרפתי, שכבשו את הרשת, ועד לאימפריית האוכל הטורקי בישראל, "באבאג'ים" של ניסים ברק שעלה מאנקרה לפני 35 שנה.

מומחים של ממש הצטרפו למסע, בהם ג'קי אנגל, יהודי שחי בטורקיה והגיע לביקור מולדת קצת ואיך לא, פיני בלילי, ששיחק בטורקיה שמונה שנים, והפך לשגריר של המסורת התורכית והאוכל הממכר.

