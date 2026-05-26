מבחן ההמבורגר היוקרתי: האם יש סיבה למהומה בכפר שמריהו?

טרנד הקצביות שהופכות למסעדות והמבורגריות הפך כבר מזמן למכת מדינה. במסגרת התופעה, מבקר האוכל גל זהבי יצא לבדוק את הקצבייה המדוברת "בוצ'" (Butch) הממוקמת בכפר שמריהו, כדי לבחון האם המוצרים מצדיקים את הרעש - או שמדובר רק במקדם מכירות שנועד לגרום ללקוח לצאת עם שקית ב-500 שקלים.

הקצבייה עצמה, המוכרת גם כ"יוזי", פועלת במקום עוד משנת 1989, אך כיום היא מציעה גם תפריט המבורגרים וכריכים. הבדיקה נפתחה עם מנת הדגל והמלצת השף - ה"בוצ'בורגר": קציצה במשקל 240 גרם במחיר של 65 שקלים. המנה הוגשה במידת עשייה מדיום מושלמת, כשהחסה מונחת במבנה ייעודי מעל הקציצה ולא מתחתיה כדי שלא תתחמם. לדברי זהבי, ניכר כי המוצר תוכנן במדויק ברמת המשקל והטמפרטורה, והוא מוגש בתוך לחמניית בריוש רכה שעברה קלייה קצרה על הגריל. עם זאת, המנה כוללת כמות נכבדת של רוטב צ'יפוטלה די חריף, המעלה חשש מכמויות השומן והסוכר המשולבות בה.

לצד ההמבורגר נדגמו טבעות הבצל בטמפורה קנויה, שהתגלו כפשוטות למדי וללא תיבול רב, למרות תוספת תשלום של שבעה שקלים (כחלק מארוחה שמחירה הכולל מגיע ל-89 שקלים).

המנה השנייה שנבחנה היא כריך העוף המפורק המפורסם של המקום. הכריך מוגש בלחם עשיר המצופה בקמח תירס דורום גס המעניק לו טקסטורה ייחודית, אך התוצאה הסופית התגלתה כעשירה וכבדה מדי. למרות השימוש בעוף טעים בסגנון רוטיסרי, כמות העוף בכריך הייתה קטנה, והביס נשלט בעיקר על ידי התוספות הרבות במקום להעניק את קדמת הבמה לבשר עצמו.

בשורה התחתונה, האם יש סיבה למהומה? זהבי הופתע לטובה בהשוואה לטרנד הקצביות הכללי וקבע כי ה"בוצ'בורגר" הוא המבורגר מכונן ואחלה ארוחה. מנגד, כריך העוף המפורק עדיין זקוק להתאמות ול"פיין טיונינג" כדי להגיע לרמה הנדרשת.