מאפוגטו ועד טירמיסו נוזלי: טרנד משקאות הקפה הקרים כובש את הקיץ

הישראלים ללא ספק אוהבים את הקפה שלהם, והם לא יוותרו עליו בקלות, אבל בקיץ הלוהט שלנו צריך לפעמים טוויסט קריר יותר - ועדיף גם כזה שמצטלם טוב לרשתות. מאפוגטו, דרך מאצ'ה ועד טירמיסו נוזלִי עם הרבה קרח - אלה להיטי הקפה של הקיץ.

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ידוע שקפה כבר מזמן לא מסתכם באספרסו או בקפוצ'ינו, ונראה שבקיץ הזה הכוכבים האמיתיים נמצאים דווקא בכוסות הקרות, עם שילובים יצירתיים שהופכים כל משקה לחוויה וגם ללהיט ברשתות. אחד הכוכבים הגדולים של העונה הוא האפוגטו, שפעם היה קינוח איטלקי קלאסי, והיום הוא אחד ממשקאות הקפה המדוברים והמבוקשים ביותר. הפופולריות של המשקה עולה, והמחירים משתנים מבית קפה אחד למשנהו.

אך זה לא סוף הסיפור. הרשת מוצפת בסרטונים של בלוגרים שהופכים כל משקה חדש ללהיט ומכתיבים את הטרנד הבא - מקפה עם פירות, דרך שילובים של קרמים ועד למשקאות בהשראת קינוחים. שחר ואורן, שפים ויוצרי תוכן, סיפרו: "בסוף אנחנו כבר לא רוצים את המשקאות המשעממים. אנחנו רוצים קצת לשדרג אותם, לעשות אותם קצת יותר 'אינסטגרמיים'".

"בסטארבקס בארצות הברית מגישים לך את הפרפוצ'ינו עם הרים של קצפת מלמעלה ועם כל מיני תוספות. אלה באמת משקאות שאפשר לאכול בכפית. זה כיף מאוד וזה מוסיף איזה אלמנט משדרג", הוסיפו.

כאמור, לא רק האפוגטו הוא הכוכב של הקיץ. ברשימה מככב גם הטירמיסו, הקינוח האיטלקי האהוב, שהגיע לישראל בגרסת משקה מאצ'ה או קפה קר. המשקאות הקרים החדשים משלבים בתוכם עולם שלם של קינוחים וטעמים, ותג המחיר משתנה בהתאם.

אז בין אם אתם בוחרים באפוגטו, מתפנקים על קפה בטעם טירמיסו או מנסים את אחד המשקאות הקרים החדשים שמציפים את התפריטים - בקיץ הזה הטרנד כבר כובש את הרשתות החברתיות ועושה את דרכו לכל כוס.