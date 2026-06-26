שמירה על שגרת אימונים הופכת למשימה קשה יותר במהלך הקיץ, כשהטמפרטורות עולות ועומס החום הכבד מכפיל את הסיכון לבריאות בזמן פעילות גופנית, במיוחד עבור אלו שרגילים להתאמן בחוץ. למרות זאת, חשוב לשמור על כושר גופני - גם בקיץ, כדי להימנע מנזקים ארוכי טווח לבריאות הגוף. אם חשבתם לבטל את האימון הבא שלכם בגלל עומס חום, כדאי שתקראו את זה - אלו הם הדברים שכדאי להקפיד עליהם בזמן אימון גופני בקיץ.

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להתאמן בשעות פחות חמות

עבור אלו מאיתנו שלא מתאמנים בחדר כושר סגור, או כאלו שאוהבים לצאת לאימון באוויר הפתוח, השינוי העיקרי שניתן לעשות בשגרת האימונים בקיץ היא לעבור להתאמן בשעות הבוקר או בערב, כשהטמפרטורות בחוץ נמוכות יותר, והשמש פחות חזקה.

השעות המומלצות ביותר לאימון בזמן הקיץ הן חמש עד תשע בבוקר, או החל מהשעה שש בערב. אם אתם עדיין מעדיפים להתאמן באמצע היום, ההמלצה היא להישאר באזור מוצל.

לבדוק את רמת הלחות

גם רמת לחות גבוהה מכבידה על עומס החום, במיוחד בזמן פעילות גופנית. הדרך העיקרית להוריד את טמפרטורת הגוף היא באמצעות אידוי של זיעה מהעור. רמת לחות גבוהה מעכבת את אידוי הזיעה מהעור, וכך טמפרטורת הגוף פחות יורדת.

גם מהירות הרוח משחקת תפקיד - ולכן ריצה בחללים סגורים עם זרימת אוויר מועטה הופכת את עומס החום לגבוה יותר.

לקצר את האימון - או להוסיף הפסקות

בימים שבהם לא ניתן להימנע מהחום, עדיף לשקול אימון לפרקי זמן קצרים יותר, וכן להוסיף הפסקות נוספות. עומס החום גורם לנו להתעייף מהר יותר, ולכן חשוב לקחת הפסקות מדי פעם כדי לתת לגוף להתקרר, בעדיפות למקומות מוצלים.

לנסות לצנן את הגוף

כשחום הגוף עולה בזמן אימון, יש כמה דרכים שיכולות לעזור להתקרר מעט. הדרך היעילה ביותר לעשות זאת היא להרטיב את העור, בין אם באמצעות שפיכת מים על הפנים, טבילת הידיים במים, או העברת מגבת רטובה על פני העור.

הפעולות הללו למעשה מדמות את אפקט ההזעה, בכך שהמים שעל פני העור מתאדים. כך הגוף יכול להזרים יותר דם לכיוון השרירים ולספק להם יותר חמצן. בנוסף, אפשר לקרר את הגוף לפני האימון עצמו. מחקרים מראים כי הורדת טמפרטורת הגוף לפני פעילות גופנית מעניקה מאטה את התחממות הגוף בזמן האימון עצמו.

לדעת מתי לעצור

גם אם אתם חייבים להשלים את הסט או לעמוד בזמנים שהקצבתם לעצמכם בריצה, אם אתם מרגישים שאתם לא מסוגלים להמשיך יותר - פשוט תעצרו.

ברגע שמופיעים תסמינים כמו בלבול, כאבי ראש, חולשה, תחושת אי-יציבות, פרכוסים, ירידה בכושר התגובה זה מעיד שהגוף שלכם עומד להיכנס למצב של מכת חום - שעלול להוביל להתמוטטות, ואף לפגיעה במערכות חיוניות בגוף.

למרות הסיכון ללקות במכת חום, אין זה אומר שצריך להפסיק לגמרי את שגרת האימונים בקיץ. אם מקפידים להתאמן בשעות הפחות חמות ביום, תוך צינון הגוף והפסקות מדי פעם, הסיכוי למכת חום יורד, ואפשר להמשיך לשמור על שגרת חיים בריאה.