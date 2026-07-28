כמה עולה להגיד "אני אוהב אותך"? כך הפך ט"ו באב לחג של ארוחות היוקרה

ט"ו באב, חג האהבה העברי, הפך בשנים האחרונות לאחד הימים העמוסים בענף המסעדנות. מסעדות ברחבי הארץ מציעות לכבוד החג תפריטים מיוחדים, קוקטיילים, עיצוב מושקע ואירועים חגיגיים - במטרה להפוך את הארוחה לחוויה זוגית שלמה.

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השפים מספרים כי ההיערכות לערב מתחילה חודשים מראש וכוללת בניית תפריטים ייעודיים, התאמת חומרי גלם, עיצוב המקום ותכנון חוויית האירוח.

במלון קמפינסקי ובמסעדת "קציר" מציעים תפריט טעימות בן שש מנות עם התאמת קוקטייל לכל מנה, לצד מוזיקה ואווירה חגיגית. השף טומאס יול בחר להציע ארוחה אינטימית בת 14 מנות, שבה הסועדים צופים בהכנת המנות מקרוב, בעוד שבמסעדת "בלה" בחרו בתפריט מיוחד לצד מוזיקה ואווירת חג. בבית הספר "בישולים", שמקיים את הערב במסעדת "קן הקוקייה" ביפו, מדגישים את השילוב בין קולינריה לאווירה רומנטית.

לצד החוויה מגיע גם תג המחיר. מחירי הארוחות המיוחדות נעים בין כ-280 שקלים לסועד, דרך 580 שקלים לאדם עבור תפריט טעימות עם קוקטיילים, ועד 1,750 שקלים לזוג בארוחות פרטיות. במסעדות אחרות בחרו שלא לקבוע מחיר אחיד, אלא להציע תפריט מיוחד במחירים הרגילים של המקום.

השפים מסבירים כי המחירים מושפעים מהתייקרות חומרי הגלם, עלויות כוח האדם והשינויים במחירי היבוא. עם זאת, לדבריהם, נעשה מאמץ לשמור על תמורה הולמת למחיר ולהמשיך לעבוד, ככל האפשר, עם חומרי גלם מקומיים.

לדבריהם, המטרה אינה רק להגיש ארוחה, אלא ליצור חוויה זוגית שתישאר עם הסועדים גם אחרי שהערב יסתיים. "אנחנו נותנים את הבמה ואת האוכל", אומר השף אביב משה, "והזוגות הם אלה שמוצאים את הרגע להסתכל אחד לשני בעיניים ולהיזכר כמה הם אוהבים אחד את השני".