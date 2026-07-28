הגיע ט"ו באב ושכחתם להזמין מקום למסעדה בערב? אל תדאגו - גם את הבית אפשר להפוך ללוקיישן המושלם כדי לחגוג את היום הכי רומנטי בלוח השנה העברי. כל מה שצריך זה תאורה עמומה, בקבוק יין, זוג נרות וארוחת שלוש מנות שתראה לחצי השני שלכם שאתם אוהבים להשקיע בשבילם. אם אתם לא סגורים מה אפשר להכין - הנה כמה הצעות:

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מנה ראשונה: טרטר מוסר ים

המצרכים:

פילה מוסר ים טרי, בלי עור ובלי עצמות

אבוקדו שלם בשל חתוך לקוביות

מלפפון

בצל שאלוט קצוץ דק, אפשר חצי בצל סגול

פלפל צ'ילי טרי

שמן זית

מיץ לימון

מלח

אופן ההכנה:

חותכים את פילה המוסר לקוביות קטנות, ומערבבים בעקרה ביחד עם מעט מלח, מיץ לימון, האבוקדו הקצוץ והבצל הקצוץ.

חותכים את המלפפון לאורך, אפשר באמצעות מקלף, כך שנהיות ממנו פרוסות ארוכות. את הפרוסות מגלגלים בצורת ספירלה.

בתוך צלחת שטוחה מתחילים לסדר את הדג בגושים קטנים בגודל של ביס, ובין הרווחים הנותרים על הצלחת מסדרים את המלפפונים.

מזלפים מעל הצלחת שמן זית, אפשר לפזר מעל עלי כוסברה או פטרוזיליה

כדאי להכין את המנה סמוך לזמן ההגשה

מנה עיקרית: Coq au Vin (עוף צלוי ביין וירקות שורש)

המצרכים:

4 שוקי עוף (עם העור)

בצל לבן קצוץ

גזר מקולף וחתוך לקוביות גדולות

מקל סלרי קצוץ

חבילת פטריות שמפניון/פורטובלו חתוכות לרבעים

תפוח אדמה/בטטה מקולפים וחתוכים לקוביות גדולות

4 שיני שום שלמות

בקבוק יין לבן/אדום (לפי הטעם)

100 מ"ל קוניאק (לא חובה)

צרור טימין

צרור רוזמרין

אופן ההכנה:

מוזגים שכבת שמן לתוך סיר עמוק מתאים לאפייה, ועל חום גבוה מטגנים קלות את שוקי העוף מכל צד. כשכל הצדדים השחימו קלות ונסגרו, מוציאים את שוקי העוף ומניחים בצד.

לתוך הסיר מוסיפים את שיני השום ומטגנים כ-5 דקות על חום בינוני. לאחר מכן מוסיפים לסיר את הבצל, הגזר והסלרי ומטגנים כרבע שעה עד שכולם נהיים מעט יותר רכים.

לאחר מכן מוסיפים את הפטריות ותפוח האדמה/בטטה ומטגנים על חום בינוני במשך רבע שעה נוספת.

אחרי שכל הירקות התרככו והשחימו, מחזירים לסיר את שוקי העוף ומוזגים פנימה את בקבוק היין והקוניאק. מבשלים כ-20 דקות על חום בינוני עד שהנוזלים מצטמצמים מעט.

אחרי שמפלס הנוזלים בסיר ירד מעט, מניחים בפנים את הטימין והרוזמרין, עדיף כשהם קשורים בחוט. יש לוודא שהעשבים מכוסים לגמרי בשכבת נוזלים.

מכניסים את הסיר לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות ואופים למשך כ-3 שעות. בזמן האפייה הנוזלים שנותרו בסיר לאחר הצמצום אמורים להצטמצם עוד יותר, וכך הם יעשירו את הטעמים של המרכיבים בסיר. בסיום האפייה יש להוציא מהסיר את צרורות העשבים, הם סיימו את תפקידם בעולם.

את המנה מומלץ להגיש בתוך צלחת עמוקה, שתוכלו ליהנות גם מהרוטב.

קינוח: מוס שוקולד עם שמן זית ואספרסו

המצרכים:

200 גרם שוקולד מריר

3/4 כוס שמן זית

7 ביצים מופרדות לחלבונים וחלמונים

כוס סוכר

שתי כפיות קוניאק

מנת אספרסו

אופן ההכנה: