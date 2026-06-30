מיטב השפים ברחבי העולם יודעים שהסוד לתבשילים מוצלחים הוא מיצוי הטעמים של כל שכבות המרכיבים שהם מכניסים פנימה. בבסיס של כל התבשילים, המרקים והרטבים העשירים ביותר נמצאים שלושה מרכיבים שהם אומנם פשוטים, אבל התרומה שלהם לכל מתכון היא לאין ערוך. הכירו את ה"מירפואה" - השילוש הקדוש של המטבח: בצל, גזר וסלרי.

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מירפואה (בצרפתית: Mirepoix) הוא הרבה יותר ממתכון - הוא טכניקת בישול ידועה שלא מצריכה יותר מדי, אבל עדיין דורשת מידת מה של דיוק. הירקות צריכים להיות קצוצים דק-דק ביחס של 2:1:1 - שני חלקים בצל, חלק אחד גזר וחלק אחד גבעול סלרי. את הירקות מטגנים בחמאה או שמן זית על חום נמוך תוך כדי ערבוב, עד שהם מתרככים.

כשהירקות הקצוצים פוגשים שמן זית או חמאה בתוך החמאה מתרחש קסם קולינרי - הסוכרים הטבעיים בכל אחד מהם מתקרמלים, המתיקות של הגזר מתמזגת עם החריפות העדינה של הבצל ורעננות של הסלרי, שביחד יותרים בסיס ארומטי וטעם אומאמי מורכב.

רוצים לבחון את סוד ההצלחה של מיטב השפים? בפעם הבאה שאתם מתכוונים להכין ביף בורגיניון, עוף ביין, פסטה בולונז, או אפילו סתם מרק ירקות, אל תשתמשו באבקת מרק - תנו לירקות להוביל אתכם. התוצאה תהיה לא פחות ממושלמת.