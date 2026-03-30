הכוכב של שולחן החג: קדירת בקר אדום שתגנוב את ההצגה - בעשר דקות עבודה

ליל הסדר הוא הזמן של המנות הקלאסיות, אלו שמתבשלות לאט על האש וממלאות את הבית בריח של חג. קדירת הבשר הזו, המבוססת על נתח מספר 8 (שפיץ כתף) הידוע ברכותו לאחר בישול ארוך, היא בדיוק מה שאתם צריכים במרכז השולחן.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

השילוב בין היין האדום לסילאן מעניק לבשר צבע עמוק ומזוגג, והתוספות של הערמונים או הפטריות הופכות כל ביס לחגיגה של מרקמים. בין אם תבחרו לבשל אותה על הגז או לשלוח אותה לצלייה איטית בתנור, מדובר במנה מנצחת שסוגרת לכם את הפינה הכי חשובה בארוחה.

מה צריך? (ל-6 עד 8 סועדים)

הבשר: 1.5-2 ק"ג בשר בקר מס' 8 (שפיץ כתף), חתוך לקוביות (ניתן לבקש מהקצב או לחתוך עצמאית).

הבסיס: 3 בצלים גדולים חתוכים לרצועות, שמן לטיגון.

הנוזלים: חצי כוס יין אדום שאתם אוהבים לשתות, 2-3 כפות סילאן (או רוטב סויה כשר לפסח לאוכלי קטניות), מים רותחים לכיסוי.

תיבול: כף פפריקה מתוקה, מעט פפריקה חריפה, מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם.

השדרוגים (מוסיפים בשעה האחרונה): חבילת ערמונים בוואקום, פטריות שמפיניון שלמות, וכל תוספת אהובה אחרת כמו פרחי כרובית או אפונה (לאוכלי קטניות).

יוצאים לדרך: אופן ההכנה

הקסם של המנה הזו מתחיל בבסיס שלה. חממו שמן בסיר סוטאז' רחב וטגנו את רצועות הבצל בסבלנות עד שהן מגיעות לגוון שחום ויפהפה. הצבע של הבצל הוא זה שיעניק לרוטב את העומק שלו, אז אל תמהרו. לאחר שהבצל השחים, הוסיפו את הסילאן (או הסויה) ואת חצי כוס היין האדום, וערבבו היטב. כעת, הגיע הזמן לצרוב את קוביות הבשר מכל הכיוונים עד שהן משחימות ונסגרות, פעולה ששומרת על העסיסיות של הנתח.

ברגע שהבשר שחום, הוסיפו מים רותחים עד שהם מכסים את הבשר וטיפה מעבר לכך. זה הזמן לתבל במלח, פלפל שחור ובשני סוגי הפפריקה. הביאו את הסיר לרתיחה חזקה, הנמיכו את הלהבה לאש קטנה, כסו את הסיר והניחו לבשר להתבשל בנחת במשך 4-5 שעות. שעה לפני סיום הבישול, פתחו את המכסה והוסיפו את התוספות שבחרתם – ערמונים, פטריות או כרובית. זה הזמן לתת לרוטב להסמיך ולטעמים להתאחד לכדי מנה מושלמת.

מעדיפים להכין בתנור? אין בעיה. לאחר שלבי הטיגון והשחמת הבשר, העבירו את הכל לתבנית מתאימה או המשיכו באותו הסיר (אם הוא מיועד לתנור). הוסיפו כוס וחצי מים, סגרו את המכסה או עטפו בנייר כסף אם מדובר בתבנית, והכניסו לתנור שחומם מראש ל-220 מעלות למשך חצי שעה, ולאחר מכן הנמיכו את החום ל-160 מעלות לעוד כ-4 שעות של בישול איטי. גם כאן, הוסיפו את התוספות בשעה האחרונה של הבישול.

טיפ קטן: המנה הזו רק משתבחת יום אחרי, כך שמומלץ להכין אותה מראש ולחמם בעדינות לפני הסדר. חג שמח ובתיאבון!