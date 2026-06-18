עונת הדובדבנים נמצאת בשיאה, והשווקים ורשתות השיווק כבר מלאים בהרים של הפרי האהוב. בין אם אתם אוהבים את הזן האדום או את הלבן המתקתק, על דבר אחד כל הישראלים מסכימים: העונה של הדובדבנים קצרה מדי. גם המחיר הגבוה של הדובדבנים גורם לחלקנו לחשוב פעמיים לפני שאנחנו קונים אותם.

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בדיוק בגלל זה המציאו את הריבות - בשביל לשמר את הפרי כדי שנוכל ליהנות גם הרבה אחרי שהעונה נגמרת. חוץ מהעובדה שריבה היא אחד הדברים הטעימים ביותר שאפשר למרוח על פרוסת לחם (או להגיש לצד עוגת גבינה), היא גם אחד הדברים הקלים להכנה. והדבר הכי טוב? אפשר לשמור אותה גם חצי שנה אחרי שהכנו אותה.

לפני הכנת הריבה, חשוב להקפיד על עיקור הצנצנת שבה תאכסנו אותה. העיקור הוא למעשה חיטוי הצנצנת תוך שימוש בחום ושטיפה בסבון, והוא עוזר לריבה להחזיק יותר זמן מעמד. יש כמה שיטות לעיקור צנצנות, הטובה שבהן היא שטיפה במדיח כלים. למי שאין ברשותו מדיח כלים, ניתן לעשות זאת באמצעות שטיפה ידנית בסבון וחימום במיקרוגל למשך 45 דקות או בתנור למשך 30 דקות על 130 מעלות ללא המכסה.

המצרכים להכנת ריבת דובדבנים (כמות מספיקה ל-300 מ"ל):

• 500 גרם דובדבנים

• 500 גרם סוכר לבן, לא להוריד מהכמות

• מיץ מחצי לימון, לאיזון המתיקות

• קליפת לימון כולל החלק הלבן הפנימי / ליבת תפוח, להסמכה

• אופציונלי, לשיפור הטעם: מקל קינמון / חצי כפית (8 טיפות) תמצית וניל / כוכב אניס / ציפורן

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אופן ההכנה:

1. מוציאים את הגלעינים מכל הדובדבנים, חותכים לקוביות קטנות ומניחים בסיר. אפשר גם למעוך את הדובדבנים בתוך הסיר עם מועך פירה, אבל לא חובה. כדי לחסוך זמן בגילעון הדובדבנים - במקום לחתוך אחד אחד, אפשר להניח את כולם בתוך שקית ניילון סגורה ולמעוך עם מחבת שטוח.

2. מוסיפים את הסוכר לתוך הסיר ומערבבים עם הדובדבנים עד שהסוכר נמס. לאחר מכן מוסיפים את שאר המרכיבים ומערבבים שוב.

3. מבשלים את הריבה על חום בינוני למשך 20 דקות, או עד שהריבה מגיעה לחום של 105 מעלות. בזמן הבישול יש לערבב את הריבה ולמנוע היווצרות של קצף סמיך. בתום הבישול כל גרגרי הסוכר אמורים להינמס לגמרי - אם עדיין נשארו גרגרי סוכר שלא נמסו, המשיכו לבשל את הריבה על חום בינוני עד שלא נשארים יותר גרגרים.

שימו לב: אם הריבה שלכם נהיית סמיכה בזמן הבישול, כנראה בישלתם אותה יותר מדי, ומכאן אין דרך להציל אותה. כדי להימנע מבישול יתר, הקפידו על בישול בחום בינוני, ואפילו בינוני-נמוך אם יש לכם כיריים חזקים, תוך כדי ערבוב מתמיד.

4. בשלב הזה הריבה סיימה את הבישול, אבל היא עדיין נוזלית. כדי לבדוק אם הריבה אכן סיימה את תהליך הבישול כמו שצריך, אפשר לבצע את מבחן "קריעת ים סוּף": לפני תום הבישול הניחו צלחת במקפיא ותנו לה להתקרר. בתום הבישול, צקו כפית ריבה על הצלחת והשאירו אותה במקפיא למשך כדקה. אחרי הקירור העבירו אצבע באמצע הריבה - אם היא מוכנה אמור להיווצר שביל. אם לא נוצר שביל, הריבה שלכם צריכה עוד בישול.

5. אחרי שווידאתם שהריבה אכן מוכנה, העבירו אותה לצנצנות המעוקרות, השאירו אותן בחוץ למשך כ-3-4 שעות לצינון, ולאחר מכן העבירו אותן למקרר למשך הלילה. כשתקומו בבוקר תוכלו ליהנות מפרוסת לחם עם הריבה הטעימה שהכנתם. אם עיקרתם את הצנצנות כמו שצריך ותשמרו את הריבה במקרר, תוכלו ליהנות ממנה אפילו למשך שנה.

אהבתם את המתכון? אז הנה בשורה טובה - אפשר ליישם אותו על כל פרי שתרצו לעשות ממנו ריבה :)