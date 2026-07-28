לרגל ט"ו באב פרסמה היום (שלישי) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים חדשים על דפוסי הנישואין בישראל, מהם עולה כי יותר זוגות בוחרים לחיות יחד ללא נישואין, וכי חלה עלייה במספר הישראלים שבוחרים להינשא מחוץ לישראל.

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לפי הנתונים, בשנת 2024 נישאו בישראל כ-53 אלף זוגות, מהם 71% זוגות יהודים. במקביל, בשנים האחרונות עלה שיעור הצעירים היהודים החיים במגורים משותפים מבלי להיות נשואים: מ-2.5% בשנת 2000 ל-7.1% בשנת 2024. עוד מציינת הלמ"ס כי החל משנת 2006 נרשמה ירידה בשיעור הנישואין, שהתייצבה במידת מה בשנים האחרונות.

עוד עולה כי בשנת 2024 דווחו למרשם האוכלוסין 8,235 נישואין שנערכו בחו"ל, שבהם לפחות אחד מבני הזוג רשום במרשם האוכלוסין. ב-52% מהמקרים רק אחד מבני הזוג היה רשום במרשם, וב-48% מהמקרים שני בני הזוג היו רשומים בישראל. בכרבע מהמקרים מדובר בשני בני זוג יהודים שהיו יכולים להינשא בישראל - אך בחרו להינשא בחו"ל.

מבין הזוגות היהודיים שנישאו בחו"ל, יותר ממחצית נישאו בארצות הברית - בעיקר ביוטה באמצעות נישואים מקוונים. 24% נישאו בקפריסין וכ-5% במדינות ברית המועצות לשעבר, בעיקר בגאורגיה.

גם גיל הנישואין ממשיך לעלות: בשנת 2024 גילם הממוצע של החתנים עמד על 27.3 שנים ושל הכלות על 25.6 שנים - עלייה של כמה חודשים לעומת שנת 2023.

עוד לפי הלמ"ס, שיעור הרווקים בקרב גברים יהודים בני 25–29 עלה מ-57% בסוף שנת 2000 ל-65% בסוף שנת 2024. בקרב נשים יהודיות באותה קבוצת גיל עלה שיעור הרווקות מ-36% ל-53%.

מבין הערים הגדולות, תל אביב-יפו, הרצליה ורמת גן מאופיינות בשיעור הגבוה ביותר של רווקים ורווקות יהודים בני 25-29, בעוד שבני ברק ובית שמש מאופיינות בשיעור הנמוך ביותר.

גם בקרב בני 45-49 נרשמה עלייה בשיעור מי שלא נישאו מעולם: בקרב גברים יהודים עלה שיעור הרווקים מ-6% בסוף שנת 2000 ל-14% בסוף שנת 2024, ובקרב נשים יהודיות מ-6% ל-12%. בקבוצת גיל זו, תל אביב-יפו, רמת גן ובת ים הן הערים שבהן שיעור הרווקים והרווקות שלא נישאו מעולם הוא הגבוה ביותר.