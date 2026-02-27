לא רק אוזני המן: כך תכינו את מעדן הפורים המרוקאי במינימום מאמץ

המנה המתוקה והמשביעה ביותר של חג הפורים יוצאת לדרך בשעות אלו במטבחים רבים, כשהיא משלבת בין גרגירי סולת עבודת יד לבין בישול עשיר בחלב וחמאה. הברקוקש, המזוהה עם יהדות מרוקו, נחשב למנת חובה בסעודות החג בשל מרקמו המלטף והיכולת להכינו מראש ובמהירות לפני היציאה לעבודה או לקריאת המגילה.

לעוד מתכונים בפינת "שמח במטבח":

• בלי לבשל: הסוד לסנדוויץ' המושלם שיהפוך לארוחת הערב הקבועה שלכם

• הכי פשוט שיש: כך תכבשו את המטבח עם ביצת עין מושלמת ב-3 דקות הכנה

• קרמי, טרי וממכר: מקרוני ב-20 דקות הכנה - וכזה עוד לא אכלתם

המצרכים (4–5 מנות)

לבסיס: 2 כוסות סולת רגילה, 3-3.5 כוסות מים, 3 כפות קמח, 4 כפות שמן ניטרלי וכפית מלח שטוחה.

לבישול: 4 כוסות חלב (3% / עיזים / צמחי), 50–100 גרם חמאה (או נטורינה), 4 כפות סוכר וכפית סוכר וניל.

להגשה: קינמון, שמנת חמוצה/אשל, דבש או ריבה (תות/משמש/תפוז).

שלב ראשון: יצירת הגרגירים (השיטה המסורתית)

שופכים לקערה רחבה כוס סולת וחצי כפית מלח. מטפטפים מעל 2–3 כפות מים בכל פעם ומגלגלים עם כף יד פתוחה בתנועות סיבוביות עד ליצירת כדורים קטנים. מוסיפים את יתרת הסולת והמים בהדרגה תוך המשך הגלגול עד לקבלת גרגירים בגודל פתיתים. לסיום, מפזרים את הקמח ומזליפים שמן כדי למנוע הידבקות.

קיצור דרך לעצלנים: ניתן להחליף את כל השלב הזה ב-2 כוסות פתיתים קטנים (סוג "אורזי")

שלב שני: אידוי ובישול

מעבירים את הגרגירים למסננת קוסקוס מעל סיר מים רותחים ומאדים 25 דקות עד לריכוך. אם בחרתם בפתיתים, בשלו אותם במים רותחים 10 דקות וסננו. בסיר נפרד, מחממים את החלב עם החמאה, הסוכר והווניל עד לסף רתיחה. מוסיפים את הגרגירים המוכנים, מנמיכים את האש ומבשלים כ-15 דקות נוספות תוך ערבוב, עד שהחלב נספג חלקית ומתקבלת דייסה סמיכה.

שלב שלישי: הגשת החג

מגישים את הברקוקש חם בקערה עמוקה. לפי המסורת, מניחים מעל כף שמנת חמוצה, זילוף דבש וקמצוץ קינמון. לשדרוג חגיגי ניתן להוסיף קליפת תפוז מגוררת או שקדים קלויים.