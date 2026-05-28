יום ההמבורגר הבינלאומי: מתכון ביתי קליל לקציצה מושלמת ב-5 שלבים

לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי שחל , אין כמו להכין המבורגר ביתי שמתעלה על כל רשתות המזון המהיר. הסוד להמבורגר מושלם הוא לא בתיבול מסובך, אלא באיכות הבשר וביחס השומן.

הנה המדריך המלא להמבורגר המושלם:

1. הקציצה: המתכון הקלאסי

הכלל הכי חשוב: בקשו מהקצב לטחון לכם תערובת של 70% בשר בקר (כתף/אנטריקוט) ו-30% שומן (שפונדרה/שומן בקר). שומן = עסיסיות.

מצרכים (ל-5 קציצות גדולות):

800 גרם בשר בקר טחון טרי (עם 30% שומן).

בצל קצוץ לקוביות - מטוגן

צרור פטרוזיליה

שתי כפות שמן זית

כפית מלח

חצי כפית פלפל שחור טחון

הכנה: שמים את הבשר בקערה, קוצצים את הפטרוזיליה ומוסיפים לקערה, יחד עם הבצל המטוגן מוסיפים שתי כפות שמן זית, כפית מלח וחצי כפית פלפל שחור טחון. לשים את התערובת במשך 3-5 דקות לתערובת אחידה.

יוצרים כדורים של כ-150 גרם. מכינים קציצה גדולה עם הידיים, או עם רינג ייעודי. שימו לב - הקציצה מתכווצת במהלך ההכנה - ולכן היא צריכה להיות גדולה יותר מהלחמנייה

טיפ של מקצוענים: צרו שקע קטן עם האגודל במרכז הקציצה – זה מונע ממנה להתנפח לצורת כדור בזמן הצלייה. הכניסו למקרר ל-20 דקות להתייצבות.

הוראות צלייה (למידת עשייה Medium-Well)

על האש (מנגל גחלים):

חממו את המנגל עד שהגחלים לוחשות (אפורות).

שמנו את הרשת היטב.

הניחו את הקציצות.

צלו כ-4 דקות מצד אחד, הפכו, תבלו שוב וצלו עוד 3-4 דקות. אל תלחצו על הקציצה עם השפכטל! אתם רק מוציאים את המיצים.

בנינג'ה גריל (Ninja Grill):

בחרו בתוכנית GRILL על מצב MAX או HIGH.

כשהמכשיר מוכן (Add Food), הניחו את הקציצות (מתובלות במלח ופלפל).

סגרו את המכסה וצלו כ-4 דקות.

הפכו את הקציצות לעוד 3 דקות. אם יש לכם מדחום בשר - כוונו ל-65 מעלות למדיום-וול.

במחבת פסים:

חממו את המחבת על אש גבוהה מאוד עד שהיא מעשנת מעט.

שימו מעט מאוד שמן (השומן של הבשר כבר יעשה את העבודה).

הניחו את הקציצות. צלו כ-4 דקות מצד אחד (עד שנוצרת "קראסט" שחום ויפה), הפכו וצלו עוד 3-4 דקות.

3. הלחמניות: לחמניות בריוש ביתיות

אין המבורגר בלי לחמנייה עננית שסופגת את המיצים.

מצרכים:

500 גרם קמח לבן (רצוי קמח לחם).

כף שמרים יבשים.

3 כפות סוכר.

1 ביצה + 1 חלמון.

כוס חלב פושר (או מים לגרסת פרווה).

100 גרם חמאה רכה (או מרגרינה/נטורינה לפרווה).

כפית מלח.

הכנה:

לשים את כל המרכיבים (חוץ מהחמאה והמלח) במיקסר במשך 5 דקות.

מוסיפים את החמאה בהדרגה ואז את המלח ולשים עוד 5 דקות עד לקבלת בצק מבריק ודביק מעט.

מתפיחים שעה וחצי (עד הכפלת הנפח).

יוצרים כדורים חלקים (כ-100 גרם לכדור), מניחים על תבנית ומתפיחים שוב כ-45 דקות.

מברישים בביצה טרופה, מפזרים שומשום ואופים ב-180 מעלות כ-15-20 דקות עד להזהבה.

4. תוספות שמשדרגות את הביס

רטבים:

איולי שום וצ'יפוטלה: מיונז, שום כתוש, מעט לימון ושבבי צ'ילי מעושן.

קטשופ-חרדל: השילוב הקלאסי.

ירקות: חסה פריכה (אייסברג), פרוסות עגבנייה דקות, בצל סגול טרי וחמוצים.

התוספות המושחתות:

בצל מקורמל: מטגנים רצועות בצל עם מעט סוכר חום וטימין עד להשחמה עמוקה.

פטריות צרובות: פטריות שמפיניון מוקפצות במחבת עם מלח ופלפל.

ביצת עין: מטגנים ביצה ומניחים מעל הקציצה (כשהחלמון נשפך על הבשר... וואו).

אננס צרוב: למי שאוהב שילוב מתוק-מלוח.

טיפ אחרון: רגע לפני שמרכיבים, מרחו מעט חמאה או מיונז על החלק הפנימי של הלחמנייה וצרבו אותה על המחבת/גריל. זה יוצר שכבת הגנה שמונעת מהלחמנייה להירטב מהבשר.

בתיאבון וחג המבורגר שמח!