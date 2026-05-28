יום ההמבורגר הבינלאומי: מתכון ביתי קליל לקציצה מושלמת ב-5 שלבים
חובבי הבשר ברחבי העולם מציינים היום את יום ההמבורגר הבינלאומי, וזו ההזדמנות שלכם לשדרג את ארוחת הצהריים או הערב עם קציצה עסיסית ובצל מקורמל במינימום מאמץ • מתכון מושלם
לכבוד יום ההמבורגר הבינלאומי שחל , אין כמו להכין המבורגר ביתי שמתעלה על כל רשתות המזון המהיר. הסוד להמבורגר מושלם הוא לא בתיבול מסובך, אלא באיכות הבשר וביחס השומן.
הנה המדריך המלא להמבורגר המושלם:
1. הקציצה: המתכון הקלאסי
הכלל הכי חשוב: בקשו מהקצב לטחון לכם תערובת של 70% בשר בקר (כתף/אנטריקוט) ו-30% שומן (שפונדרה/שומן בקר). שומן = עסיסיות.
מצרכים (ל-5 קציצות גדולות):
800 גרם בשר בקר טחון טרי (עם 30% שומן).
בצל קצוץ לקוביות - מטוגן
צרור פטרוזיליה
שתי כפות שמן זית
כפית מלח
חצי כפית פלפל שחור טחון
הכנה: שמים את הבשר בקערה, קוצצים את הפטרוזיליה ומוסיפים לקערה, יחד עם הבצל המטוגן מוסיפים שתי כפות שמן זית, כפית מלח וחצי כפית פלפל שחור טחון. לשים את התערובת במשך 3-5 דקות לתערובת אחידה.
יוצרים כדורים של כ-150 גרם. מכינים קציצה גדולה עם הידיים, או עם רינג ייעודי. שימו לב - הקציצה מתכווצת במהלך ההכנה - ולכן היא צריכה להיות גדולה יותר מהלחמנייה
טיפ של מקצוענים: צרו שקע קטן עם האגודל במרכז הקציצה – זה מונע ממנה להתנפח לצורת כדור בזמן הצלייה. הכניסו למקרר ל-20 דקות להתייצבות.
הוראות צלייה (למידת עשייה Medium-Well)
על האש (מנגל גחלים):
חממו את המנגל עד שהגחלים לוחשות (אפורות).
שמנו את הרשת היטב.
הניחו את הקציצות.
צלו כ-4 דקות מצד אחד, הפכו, תבלו שוב וצלו עוד 3-4 דקות. אל תלחצו על הקציצה עם השפכטל! אתם רק מוציאים את המיצים.
בנינג'ה גריל (Ninja Grill):
בחרו בתוכנית GRILL על מצב MAX או HIGH.
כשהמכשיר מוכן (Add Food), הניחו את הקציצות (מתובלות במלח ופלפל).
סגרו את המכסה וצלו כ-4 דקות.
הפכו את הקציצות לעוד 3 דקות. אם יש לכם מדחום בשר - כוונו ל-65 מעלות למדיום-וול.
במחבת פסים:
חממו את המחבת על אש גבוהה מאוד עד שהיא מעשנת מעט.
שימו מעט מאוד שמן (השומן של הבשר כבר יעשה את העבודה).
הניחו את הקציצות. צלו כ-4 דקות מצד אחד (עד שנוצרת "קראסט" שחום ויפה), הפכו וצלו עוד 3-4 דקות.
3. הלחמניות: לחמניות בריוש ביתיות
אין המבורגר בלי לחמנייה עננית שסופגת את המיצים.
מצרכים:
500 גרם קמח לבן (רצוי קמח לחם).
כף שמרים יבשים.
3 כפות סוכר.
1 ביצה + 1 חלמון.
כוס חלב פושר (או מים לגרסת פרווה).
100 גרם חמאה רכה (או מרגרינה/נטורינה לפרווה).
כפית מלח.
הכנה:
לשים את כל המרכיבים (חוץ מהחמאה והמלח) במיקסר במשך 5 דקות.
מוסיפים את החמאה בהדרגה ואז את המלח ולשים עוד 5 דקות עד לקבלת בצק מבריק ודביק מעט.
מתפיחים שעה וחצי (עד הכפלת הנפח).
יוצרים כדורים חלקים (כ-100 גרם לכדור), מניחים על תבנית ומתפיחים שוב כ-45 דקות.
מברישים בביצה טרופה, מפזרים שומשום ואופים ב-180 מעלות כ-15-20 דקות עד להזהבה.
4. תוספות שמשדרגות את הביס
רטבים:
איולי שום וצ'יפוטלה: מיונז, שום כתוש, מעט לימון ושבבי צ'ילי מעושן.
קטשופ-חרדל: השילוב הקלאסי.
ירקות: חסה פריכה (אייסברג), פרוסות עגבנייה דקות, בצל סגול טרי וחמוצים.
התוספות המושחתות:
בצל מקורמל: מטגנים רצועות בצל עם מעט סוכר חום וטימין עד להשחמה עמוקה.
פטריות צרובות: פטריות שמפיניון מוקפצות במחבת עם מלח ופלפל.
ביצת עין: מטגנים ביצה ומניחים מעל הקציצה (כשהחלמון נשפך על הבשר... וואו).
אננס צרוב: למי שאוהב שילוב מתוק-מלוח.
טיפ אחרון: רגע לפני שמרכיבים, מרחו מעט חמאה או מיונז על החלק הפנימי של הלחמנייה וצרבו אותה על המחבת/גריל. זה יוצר שכבת הגנה שמונעת מהלחמנייה להירטב מהבשר.