לפחות 60,000 בני אדם נהרגו באל-פאשר שבסודאן בשבועות האחרונים - כך דווח היום (רביעי) בעיתון "The Irish Times" היוצא לאור באירלנד, מפי חברי פרלמנט בריטיים שעודכנו בכך. מניין הטבח הסופי בעיר שנכבשה על ידי מיליציית "התמיכה המהירה" (RSF) טרם ידוע, בשעה שיותר מ-150,000 אלף איש עדיין מוגדרים כנעדרים.

תמונות לווין שהופצו מראות כי בירת מחוז צפון דארפור, שנכבשה באוקטובר האחרון, הפכה ל"משחטה" של בני אדם, לאחר שעל פי ההערכות מיליציית "התגובה המהירה" הרגה עשרות אלפי בני אדם. לפי התיעודים, ברחובות העיר נערמו גופות רבות ונקברו רבים בקברי אחים חדשים. נוסף להם, גם בורות שריפה נראו ברחבי העיר אל-פאשר.

מומחים לזכויות אדם התייחסו לאירועים ואמרו כי העיר אל פאשר היא "ככל הנראה פשע המלחמה הגרוע ביותר במלחמת האזרחים הסודנית, שכבר התאפיינה בעבר בזוועות המוניות ובטיהור אתני".

ימים לאחר כיבוש העיר על ידי מיליציית ה-RSF, דווח בסוכנות הידיעות AP כי מאות בני אדם, בהם מטופלים, נרצחו בבתי חולים באל-פאשר על ידי המורדים. מנכ"ל ארגון הבריאות העולמי אמר כי האירועים המחרידים התרחשו בין היתר בבית החולים הסעודי ליולדות, והוסיף כי "מזועזע עמוקות" מכך.